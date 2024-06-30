Влучання майже в центрі: РФ скинула КАБ на Харків, перші подробиці

Після атаки російською авіабомбою загорілося відділення пошти та сім вантажних автомобілів. Відомо про загиблого та постраждалих, серед яких дитина.

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Вдень 30 червня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків за допомогою КАБу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram.

О 16:25 Ігор Терехов заявив про вибух у Харкові.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!" — сказав Ігор Терехов.

За його словами, відбулося влучання КАБу майже в центрі міста, зокрема, в цивільне підприємство. В результаті ворожої атаки виникла пожежа, також є поранені громадяни.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що станом на 16:45 відомо про пʼятьох постраждалих. Серед них — дитина.

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"Відомо про пʼятьох поранених. Серед них дитина, — повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, в результаті атаки КАБом загорілося відділення пошти та сім вантажних автомобілів.

"Серед постраждалих — дитина восьми місяців. На місці працюють підрозділи ДСНС", — зазначив Синєгубов.

Пізніше Терехов зауважив, що постраждали пʼятеро дорослих на восьмимісячне немовля. Крім цього, загорілося сім автомобілів постраждалого підприємства.

"Обстеження місця прильоту триває", — наголосив він.

Близько 17:00 він повідомив про одного загиблого. Обмеження місця влучання триває.

Синєгубов наголосив о 17:08, що пожежу було локалізовано. Загинула людина, а кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Нагадаємо, 27 червня речник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що посеред житлової забудови в Київському районі Харкова вибухнула авіабомба вагою в 500 кілограмів. За його словами, окупанти випустили авіабомбу з літака Су-34 з відстані в 65 кілометрів. Внаслідок атаки було пошкоджено три житлові будинки й корпус вищого навчального закладу.

30 червня російські військові атакували Одеську область. Зокрема, окупанти могли застосувати балістичну ракету типу "Іскандер-М".