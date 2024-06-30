Попадание почти в центре: РФ сбросила КАБ на Харьков, первые подробности
После атаки российской авиабомбой загорелось отделение почты и семь грузовых автомобилей. Известно о погибшем и пострадавших, среди которых ребенок.
Днем 30 июня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков с помощью КАБа. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram.
В 16:25 Игорь Терехов заявил о взрыве в Харькове.
"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!" — сказал Игорь Терехов.
По его словам, произошло попадание КАБа почти в центре города, в частности, в гражданское предприятие. В результате вражеской атаки возник пожар, также есть раненые граждане.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 16:45 известно о пяти пострадавших. Среди них — ребенок.Важно
"Известно о пяти раненых. Среди них ребенок, — сообщил Олег Синегубов.
По его словам, в результате атаки КАБом загорелось отделение почты и семь грузовых автомобилей.
"Среди пострадавших — ребенок восьми месяцев. На месте работают подразделения ГСЧС", — отметил Синегубов.
Позже Терехов отметил, что пострадали пятеро взрослых и восьмимесячный младенец. Кроме этого, загорелось семь автомобилей пострадавшего предприятия.
"Обследование места прилета продолжается", — подчеркнул он.
Около 17:00 он сообщил об одном погибшем. Ограничение места попадания продолжается.
Синегубов отметил в 17:08, что пожар был локализован. Погиб человек, а количество пострадавших увеличилось до восьми.
Напомним, 27 июня спикер Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что посреди жилой застройки в Киевском районе Харькова взорвалась авиабомба весом в 500 килограммов. По его словам, оккупанты выпустили авиабомбу с самолета Су-34 с расстояния в 65 километров. В результате атаки были повреждены три жилых дома и корпус высшего учебного заведения.
30 июня российские военные атаковали Одесскую область. В частности, оккупанты могли применить баллистическую ракету типа "Искандер-М".