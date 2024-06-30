Не лише на Донбасі: в лавах ЗС РФ збільшилася кількість жінок, деталі

Українські військові помітили на фронті більше росіянок, зокрема, на Донбасі та кордоні з Сумщиною. Вони перебувають не лише в тилових частинах, але й беруть участь у штурмі, розповів офіцер ЗСУ "Алекс".

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На фронті збільшилася кількість жінок у лавах Збройних сил Російської Федерації. Детальніше про це розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що останнім часом жіночі голоси було чутно по радіоперехопленнях на Сумщині.

"Останнім часом хлопці також помічали по під*рським радіоперехопленням жіночі голоси на певних ділянках кордону з р*шкою на Сумщині, проте зеки чи не зеки сказати не можемо", — сказав військовий "Алекс".

За словами офіцера ЗСУ, у районі Уманського Донецької області українські бійці ліквідували штурмову групу росіян, яка в основному складалася із колишніх увʼязнених. Серед них була одна жінка. На думку "Алекса", вона, напевно, була "командиром відділення обслуговування".

Зечки в лавах ЗС РФ: що відомо

30 червня український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що в районі Яснобродівки Донецької області позиції ЗСУ штурмувало відділення з жінок-зеків. За його словами, їх було знищено.

13 червня у Центрі національного спротиву розповіли, що в Російській Федерації хочуть закрити щонайменше 57 колоній, оскільки в більшості з них немає кому сидіти. Адже увʼязнених відправляють на війну на території України. Деякі з них погоджуються добровільно, а за інших "смотрящі" підписують контракти.