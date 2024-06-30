Не только на Донбассе: в рядах ВС РФ увеличилось количество женщин, детали

Украинские военные заметили на фронте больше россиянок, в частности, на Донбассе и границе с Сумской областью. Они находятся не только в тыловых частях, но и участвуют в штурме, рассказал офицер ВСУ "Алекс".

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На фронте увеличилось количество женщин в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Подробнее об этом рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время женские голоса были слышны по радиоперехватам на Сумщине.

"В последнее время ребята также замечали по под*рским радиоперехватам женские голоса на определенных участках границы с р*шкой на Сумщине, однако зеки или не зеки сказать не можем", — сказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, в районе Уманского Донецкой области украинские бойцы ликвидировали штурмовую группу россиян, которая в основном состояла из бывших заключенных. Среди них была одна женщина. По мнению "Алекса", она, наверное, была "командиром отделения обслуживания".

Зечки в рядах ВС РФ: что известно

30 июня украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в районе Яснобродовки Донецкой области позиции ВСУ штурмовало отделение из женщин-зеков. По его словам, они были уничтожены.

13 июня в Центре национального сопротивления рассказали, что в Российской Федерации хотят закрыть как минимум 57 колоний, поскольку в большинстве из них некому сидеть. Ведь заключенных отправляют на войну на территории Украины. Некоторые из них соглашаются добровольно, а за других "смотрящие" подписывают контракты.