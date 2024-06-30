Працівники були в бомбосховищі: в "Новій пошті" прокоментували удар по терміналу в Харкові (фото)

Удар прийшовся поблизу стортувального терміналу. Загинув водій вантажівки пошти, ще кілька водіїв отримали поранення.

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В Харкові під час обстрілу ЗС РФ міста КАБами, пошкоджень зазнав сотрувальний термінал "Нової пошти". На момент атаки працівники відділення перебували в укритті. Про це повідомили на сторінці "Нової пошти" в Фейсбук.

"30 червня влучання КАБом біля сортувального терміналу Нової пошти. Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали. Але є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок. На зараз відомо про одного загиблого", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки зайнялися 7 вантажних автомобілів компанії, а сам термінал "Нової пошти" в Харкові суттєво пошкоджено.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Посилки, які були знищені внаслідок влучання у термінал компанія відшкодує згідно з оцінювальною вартістю. Посилки, які в дорозі, перенаправлять в інше місце для сортування.

Нагадаємо, що вдень 30 червня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків за допомогою КАБу. Влучання відбулося майже в центрі міста, зокрема, в цивільне підприємство. В результаті ворожої атаки виникла пожежа, також є поранені та загиблі громадяни.