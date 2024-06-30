Работники были в бомбоубежище: в "Новой почте" прокомментировали удар по терминалу в Харькове (фото)

Удар пришелся вблизи сортировочного терминала. Погиб водитель грузовика почты, еще несколько водителей получили ранения.

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В Харькове во время обстрела ВС РФ города КАБами, повреждения получил сотрувальний терминал "Новой почты". На момент атаки работники отделения находились в укрытии. Об этом сообщили на странице "Новой почты" в Фейсбук.

"30 июня попадание КАБом возле сортировочного терминала Новой почты. Все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали. Но есть пострадавшие среди населения, а также водителей грузовиков. На сейчас известно об одном погибшем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки занялись 7 грузовых автомобилей компании, а сам терминал "Новой почты" в Харькове существенно поврежден.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Посылки, которые были уничтожены в результате попадания в терминал компания возместит согласно оценочной стоимости. Посылки, которые в пути, перенаправят в другое место для сортировки.

Напомним, что днем 30 июня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков с помощью КАБа. Попадание произошло почти в центре города, в частности, в гражданское предприятие. В результате вражеской атаки возник пожар, также есть раненые и погибшие граждане.