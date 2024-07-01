Ракетний удар по Київщині: росіяни пошкодили пожежну частину і поранили дитину (фото)

За словами начальника обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, противнику не вдалося уразити об'єкти житлової або критичної інфраструктури, проте кілька приватних будинків усе ж було пошкоджено.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і напередодні від дій противника постраждала Київська область. 30 червня ЗС РФ завдали ракетних ударів і в обласній військовій адміністрації поділилися деталями з цього приводу.

За словами начальника ОВА Руслана Кравченка, внаслідок ворожої атаки, яка була вчора, постраждали троє людей, серед яких одна дитина. Їм почали одразу ж надавати необхідну допомогу.

"Постраждалі зараз перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучень в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає. Водночас унаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки", — заявив Руслан Кравченко.

ЗС РФ атакували Київську область ракетами Фото: ДСНС ЗС РФ атакували Київську область ракетами Фото: ДСНС

Там вибито вікна, двері, пошкоджено стіни. Окремо в Київській ОВА додали, що ворожий обстріл пошкодив складське приміщення, адміністративні будівлі, а також 16 транспортних засобів. На місці продовжують працювати оперативні служби.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що після російського терору, у вигляді ракетних ударів, було пошкоджено пожежну частину в Київській області.

Вибухова хвиля вибила скло, вікна, а також було пошкоджено стелю. У момент атаки рятувальники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня ЗС РФ атакували Дніпро ракетами, внаслідок чого постраждали супермаркет і житлові будинки. За даними Повітряних сил, усього було кілька ракет, які летіли в напрямку обласного центру. Журналісти поділилися, що від ударної хвилі постраждали магазини в одному з районів.