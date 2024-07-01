Ракетный удар по Киевщине: россияне повредили пожарную часть и ранили ребенка (фото)

По словам начальника областной военной администрации Руслана Кравченко, противнику не удалось поразить объекты жилой или критической инфраструктуры, однако несколько частных домов все же были повреждены.

Related video

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и накануне от действий противника пострадала Киевская область. 30 июня ВС РФ нанесли ракетные удары и в областной военной администрации поделились деталями по этому поводу.

По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, впоследствии вражеской атаки, которая была вчера, пострадали трое людей, среди которых один ребенок. Им начали сразу же оказывать необходимую помощь.

"Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома", — заявил Руслан Кравченко.

ВС РФ атаковали Киевскую область ракетами Фото: ГСЧС ВС РФ атаковали Киевскую область ракетами Фото: ГСЧС

Там выбиты окна, двери, повреждены стены. Отдельно в Киевской ОВА добавили, что вражеский обстрел повредил складское помещение, административные здания, а также 16 транспортных средств. На месте продолжают работать оперативные службы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что после российского террора, в виде ракетных ударов, была повреждена пожарная часть в Киевской области.

Взрывная волна выбила стекло, окна, а также был поврежден потолок. В момент атаки спасатели находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 1 июля ВС РФ атаковали Днепр ракетами, в результате чего пострадали супермаркет и жилые дома. По данным Воздушных сил, всего было несколько ракет, которые летели в направлении областного центра. Журналисты поделились, что от ударной волны пострадали магазины в одном из районов.