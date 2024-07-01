РФ сама себе бомбить: десятки планувальних бомб упали на її території, — WP

Експерти вважають, що така неточність пов'язана з несправними системами наведення.

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У Росії все частіше лунають вибухи, які, як вважають експерти, ніяк не пов'язані з Україною. Так, вибух 12 травня в Бєлгороді було покладено на Україну, проте незалежні експерти оцінили, що вибух, найімовірніше, було спричинено випадковим скиданням російської бомби над її територією. Про це пише The Washington Post.

Потужні бомби-планувальники, які Росія використовувала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власній території, повідомляють у російському документі, призначеному для внутрішнього використання, який, однак, опинився в розпорядженні The Washington Post.

Згідно з цим документом, щонайменше 38 бомб, які, як вважається, сприяли нещодавнім територіальним наступам Росії, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість із них не вибухнули.

Де Росія кидала свої бомби на своїй же території Фото: The Washington Post

Ці планувальні бомби, які приблизно можна порівняти з більш досконалими американськими керованими бомбами JDAM, являють собою великі боєприпаси радянських часів, оснащені системами наведення, які, за словами експертів, часто виходять з ладу, що призводить до падінь на території Росії.

Більшість бомб виявили мирні жителі — лісники, фермери або жителі сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були скинуті бомби, а це вказує на те, що деякі з них могли перебувати там кілька днів.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород із населенням майже 400 тисяч осіб. Ще сім було виявлено в довколишніх передмістях. Найбільше, 11 бомб упало в прикордонному районі Грайворона, де деякі не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні постанови про знешкодження бомб та евакуацію, і, з огляду на все, є продуктом Бєлгородського міського управління з надзвичайних ситуацій.

Незалежне російське ЗМІ "Астра" підтвердило, що багато інцидентів, згаданих у документі, відповідають тим, що були отримані від місцевих органів влади та місцевих ЗМІ. Люди, згадані як свідки, підтвердилися як місцеві жителі.

Хоча бомби зазвичай не вибухають, одна з перших зафіксованих бомб, що вразили Бєлгород у квітні 2023 року, вибухнула, впавши на зазвичай жваву вулицю, утворивши вирву завширшки 20 метрів, вибивши вікна та розкидавши машини. Однак інцидент стався вночі, і про жертви не повідомлялося. Днем пізніше було знайдено другу бомбу, що не вибухнула, яка зарилася в землю на глибину сім метрів.

Наслідки самосходу російської бомби в Бєлгороді Фото: Telegram

Російські військові тоді визнали, що за вибухом стояло "випадкове скидання авіаційного боєприпасу" з російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Пізніше в документі було підтверджено, що це була планувальна бомба ФАБ-500 з корисним навантаженням у 500 кілограмів.

Наслідки вибухів у Бєлгороді Фото: ТАСС

Місцева влада, як правило, зберігає мовчання щодо інцидентів, повідомляючи тільки про "нещасні випадки", звинувачуючи в цьому українську сторону, або просто не повідомляючи про різноманітні вибухи, що стрясають цей район, особливо останнім часом.

4 травня — після періоду, що охоплюється документом, — на Бєлгород упала ще одна бомба, внаслідок чого постраждали семеро людей, і було пошкоджено понад 30 будинків у невеликому селищі. Посилаючись на джерело в екстрених службах, видання Astra повідомило, що це також була ФАБ-500.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив лише, що "стався вибух".

12 травня черговий вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Бєлгороді, унаслідок чого загинули 17 осіб. Російські військові звинуватили українську ракету, а Conflict Intelligence Team, російська дослідницька група, що спеціалізується на розслідуваннях із відкритих джерел, заявила, що відео з місця події вказує на те, що це стало результатом ще одного випадкового вибуху ФАБ-500 або несанкціонованої зенітної ракети, випущеної ЗС РФ.

Інцидент у Бєлгороді

15 червня в місті Шебекіно під Бєлгородом стався вибух, унаслідок якого обвалилася частина п'ятиповерхової будівлі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ймовірно, це була ще одна аварія планувальної бомби.

За власними підрахунками Astra, за останні чотири місяці Росія випадково скинула понад сотню бомб на свою територію, а також на окуповані райони на сході України. За цей же період значно зросло використання авіабомб, що планують.

Російський уряд не відреагував на прохання прокоментувати документ або повідомлення про несправні авіабомби-планувальники.

Що таке планувальні бомби

Планувальні бомби — це радянська реліквія часів Холодної війни, створена як "тупі бомби", що скидаються на ціль. Росія адаптувала цей великий запас некерованих бомб до сучасної війни, модернізувавши їх системами наведення, відомими як комплекти УМПК — дешевими висувними крилами і навігаційними системами.

Це дає змогу російським літакам Су-34 і Су-35 запускати їх із відстані приблизно 65 км, що недосяжно для більшості українських систем ППО.

"Певний відсоток російських бомб несправний. Ця проблема існує відтоді, як вони почали використовувати ці комплекти UMPK, і вона не вирішується кардинально. Ми вважаємо, що ці випадкові викиди спричинені ненадійністю цих комплектів, що, схоже, не турбує ВПС РФ", — заявив у нещодавньому огляді з передової Руслан Левієв, військовий експерт із Conflict Intelligence Group, яка відстежує дії російських військових в Україні з 2014 року.

На підставі заяв українців про кількість запущених бомб і даних Astra про невдалі спрацьовування CIT оцінила частоту невдач у 4-6 відсотків.

"У звичайних умовах таку систему потрібно було б удосконалити, щоб уникнути падіння бомб на населені пункти на своїй же території. Ми не знаємо, чи витрачає Російська Федерація зараз на це ресурси. Можливо, їх цілком влаштовує така ситуація", — зазначили журналісти The Washington Post.

Планувальні бомби також не такі точні, як крилаті ракети, і часто не влучають у ціль, але через свою вибухову силу вони все одно завдають значної шкоди.

Наприкінці березня Міністерство оборони РФ оголосило про розроблення нової, більш важкої версії планувальної бомби, ФАБ-3000. Як вважається, вперше її скинули на село Липці в Харківській області.

Передбачуваний удар ФАБ-3000 по селу Липці Фото: Скриншот

Уже повідомляють про збої в роботі величезних нових ФАБ-3000. 29 червня одна з них впала на порожнє поле недалеко від Шебекиного і вибухнула, але обійшлося без жертв, повідомляє Astra.

Нагадаємо, 23 червня обстрілу зазнав окупований Севастополь і його околиці. Не обійшлося без жертв. Російська сторона негайно звинуватила Україну. Тоді як експерти вважають, що відпочивальники на пляжах загинули через ракети зенітно-ракетного комплексу "Тор", що свідчить про роботу російської ППО.