РФ сама себя бомбит: десятки планирующих бомб упали на ее территории, – WP

Эксперты полагают, что такая неточность связана с неисправными системами наведения.

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В России все чаще раздаются взрывы, которые, как полагают эксперты, никак не связаны с Украиной. Так, взрыв 12 мая в Белгороде был возложен на Украину, однако независимые эксперты оценили, что взрыв, скорее всего, был вызван случайным сбросом российской бомбы над ее территорией. Об этом пишет The Washington Post.

Мощные планирующие бомбы, которые Россия использовала, чтобы превратить украинские города в руины, также падали на ее собственной территории, сообщается в российском документе, предназначенном для внутреннего использования, но оказавшегося в распоряжении The Washington Post.

Согласно этому документу, по меньшей мере 38 бомб, которые, как считается, способствовали недавним территориальным наступлениям России, упали в Белгородской области на границе с Украиной в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Где Россия роняла свои бомбы на своей же территории Фото: The Washington Post

Эти планирующие бомбы, примерно сопоставимые с более совершенными американскими управляемыми бомбами JDAM, представляют собой крупные боеприпасы советских времен, оснащенные системами наведения, которые, по словам экспертов, часто выходят из строя, что приводит к падениям на территории России.

Большинство бомб обнаружили мирные жители — лесники, фермеры или жители деревень. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были сброшены бомбы, а это указывает на то, что некоторые из них могли находиться там несколько дней.

Согласно документу, как минимум четыре бомбы упали на сам город Белгород с населением около 400 тысяч человек. Еще семь были обнаружены в близлежащих пригородах. Больше всего, 11 бомб упало в приграничном районе Грайворона, где некоторые не удалось найти из-за "сложной оперативной обстановки".

Документ, первоначально перехваченный украинской разведкой и переданный The Post, включает в себя электронную таблицу инцидентов со ссылкой на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и, судя по всему, является продуктом Белгородского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Независимое российское СМИ "Астра" подтвердило, что многие инциденты, упомянутые в документе, соответствуют тем, которые были получены от местных органов власти и местных СМИ. Люди, упомянутые в качестве свидетелей, подтвердились как местные жители.

Хотя бомбы обычно не взрываются, одна из первых зафиксированных бомб, поразивших Белгород в апреле 2023 года, взорвалась, упав на обычно оживленную улицу, образовав воронку шириной 20 метров, выбив окна и разбросав машины. Однако инцидент произошел ночью, и о жертвах не сообщалось. Днем позже была найдена вторая неразорвавшаяся бомба, зарывшаяся в землю на глубину семь метров.

Последствия самосхода российской бомбы в Белгороде Фото: Telegram

Российские военные тогда признали, что за взрывом стоял "случайный сброс авиационного боеприпаса" из российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Позже в документе было подтверждено, что это была планирующая бомба ФАБ-500 с полезной нагрузкой в ​​500 килограммов.

Последствия взрывов в Белгороде Фото: ТАСС

Местные власти, как правило, хранят молчание по поводу инцидентов, сообщая только о "несчастных случаях", обвиняя в этом украинскую сторону, или просто не сообщая о различных взрывах, сотрясающих этот район, особенно в последнее время.

4 мая — после периода, охватываемого документом, — на Белгород упала еще одна бомба, в результате чего пострадали семь человек, и было повреждено более 30 домов в небольшом поселке. Ссылаясь на источник в экстренных службах, издание Astra сообщило, что это также была ФАБ-500.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил лишь, что "произошел взрыв".

12 мая очередной взрыв разрушил несколько этажей жилого дома в Белгороде, в результате чего погибли 17 человек. Российские военные обвинили украинскую ракету, а Conflict Intelligence Team, российская исследовательская группа, специализирующаяся на расследованиях из открытых источников, заявила, что видео с места происшествия указывает на то, что это стало результатом еще одного случайного взрыва ФАБ-500 или несанкционированной зенитной ракеты, выпущенной ВС РФ.

Инцидент в Белгороде

15 июня в городе Шебекино под Белгородом произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть пятиэтажного здания, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Вероятно, это была еще одна авария планирующей бомбы.

По собственным подсчетам Astra, за последние четыре месяца Россия случайно сбросила более сотни бомб на свою территорию, а также на оккупированные районы на востоке Украины. За этот же период значительно возросло использование планирующих авиабомб.

Российское правительство не отреагировало на просьбу прокомментировать документ или сообщения о неисправных планирующих авиабомбах.

Что такое планирующие бомбы

Планирующие бомбы — это советская реликвия времен Холодной войны, созданная как "тупые бомбы", сбрасываемые на цель. Россия адаптировала этот большой запас неуправляемых бомб к современной войне, модернизировав их системами наведения, известными как комплекты УМПК — дешевыми выдвижными крыльями и навигационными системами.

Это позволяет российским самолетам Су-34 и Су-35 запускать их с расстояния около 65 км, что недосягаемо для большинства украинских систем ПВО.

"Определенный процент российских бомб неисправен. Эта проблема существует с тех пор, как они начали использовать эти комплекты UMPK, и она не решается кардинально. Мы считаем, что эти случайные выбросы вызваны ненадежностью этих комплектов, что, похоже, не беспокоит ВВС РФ", — заявил в недавнем обзоре с передовой Руслан Левиев, военный эксперт из Conflict Intelligence Group, которая отслеживает действия российских военных на Украине с 2014 года.

На основании заявлений украинцев о количестве запущенных бомб и данных Astra о неудачных срабатываниях CIT оценила частоту неудач в 4–6 процентов.

"В обычных условиях такую ​​систему нужно было бы усовершенствовать, чтобы избежать падения бомб на населенные пункты на своей же территории. Мы не знаем, тратит ли Российская Федерация сейчас на это ресурсы. Возможно, их вполне устраивает такая ситуация", — отметили журналисты The Washington Post.

Планирующие бомбы также не так точны, как крылатые ракеты, и часто не попадают в цель, но из-за своей взрывной силы они все равно наносят значительный ущерб.

В конце марта Министерство обороны РФ объявило о разработке новой, более тяжелой версии планирующей бомбы, ФАБ-3000. Как считается, первый раз ее сбросили на село Липцы в Харьковской области.

Предполагаемый удар ФАБ-3000 по селу Липцы Фото: Скриншот

Уже сообщают о сбоях в работе огромных новых ФАБ-3000. 29 июня одна из них упала на пустое поле недалеко от Шебекино и взорвалась, но обошлось без жертв, сообщает Astra.

Напомним, 23 июня обстрелу подвергся оккупированный Севастополь и его окрестности. Не обошлось без жертв. Российская сторона немедленно обвинила Украину. Тогда как эксперты полагают, что отдыхающие на пляжах погибли из-за ракет зенитно-ракетного комплекса "Тор", что говорит о работе российской ПВО.