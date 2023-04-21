Бомба была не одна: появились новые подробности взрыва в Белгороде (видео)

Второй снаряд, по версии журналистов, пробил несколько балконов и зашел в землю. Очевидцы замечали на земле небольшую воронку, спецслужбы сразу оцепили это место.

Related video

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 вечером 20 апреля случайно сбросил две бомбы на Белгород. Об этом сказал 21 апреля в эфире YouTube-канала "Ходорковский.Live" журналист и автор Telegram-канала "Пепел" Никита Парменов.

"Упал какой-то еще снаряд. Вероятнее всего, это была вторая бомба и упала она недалеко от места на улице Шаландина. Если смотреть на карту Белгорода, место взрыва первой бомбы и где пострадали люди, можно увидеть что там практически квартал. Очевидно, что там тоже было падение", — прокомментировал он.

Вторая бомба, как отметил Парменов, не разорвалась, а пробила несколько балконов дома

Власти приказали спецслужбам оцепить место падения снаряда и расселили весь дом. Вторая бомба, как отметил Парменов, не разорвалась. Она пробила несколько балконов и зашла в землю.

"Бомба там находится, ее пытаются достать и разминировать в черте города", — продолжил журналист.

Массового характера данные инциденты не носят, но власти хранят молчание и постоянно рассказывают про работу ПВО, добавил он.

В Белгороде, по оценке Парменова, паники нет, но царит настроение неопределенности. Некоторые люди проснулись и только сегодня узнали о случившемся, заключил автор.

По версии издания "Зеркало", пострадал дом по адресу Шаландина, 15. В нем повреждена часть балконов со второго по пятый этажи в одном из подъездов. Здание находится примерно в 240 метрах от эпицентра взрыва и отделено от него девятиэтажкой.

От взрыва пострадал дом по адресу Шаландина, 15

Очевидцы в соцсетях делились снимками разрушений дома на Шаландина — видно, что у дома пробит балкон и на земле есть небольшая воронка, сообщили журналисты.

"Предмет упал с большой высоты — скорее всего, с того же самолета, который уронил первую бомбу. Самого предмета пока видно не было, однако это вполне может быть еще одна авиабомба", — подчеркнуло издание.

Напомним, что вечером 20 апреля в Белгороде слышали сильный взрыв. Ударная волна выбросила легковое авто на крышу супермаркета "Пятерочка". Министерство обороны России заявило о нештатном сходе авиационного боеприпаса.

В Офисе президента Украины заявили, что Москва вынужденно признала бомбардировку Белгорода, чтобы не деморализовать россиян еще сильнее.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 апреля сказал, что таких инцидентов будет больше, ведь в российской армии совершенно небрежное относятся к вооружению.