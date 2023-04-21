Бомба була не одна: з'явилися нові подробиці вибуху у Бєлгороді (відео)

Другий снаряд, за версією журналістів, пробив кілька балконів та зайшов у землю. Очевидці помічали на землі невелику вирву, спецслужби одразу оточили це місце.

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Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 увечері 20 квітня випадково скинув дві бомби на Бєлгород. Про це сказав 21 квітня в ефірі YouTube-каналу "Ходорковський. Live" журналіст та автор Telegram-каналу "Попіл" Микита Пармьонов.

"Впав якийсь ще снаряд. Найімовірніше, це була друга бомба і впала вона неподалік місця на вулиці Шаландіна. Якщо дивитися на карту Бєлгорода, місце вибуху першої бомби та де постраждали люди, можна побачити, що там практично квартал. Очевидно, що там теж було падіння", — прокоментував він.

Друга бомба, як зазначив Пармьонов, не розірвалася, а пробила кілька балконів дома

Влада наказала спецслужбам оточити місце падіння снаряда і розселила весь будинок. Друга бомба, як зазначив Пармьонов, не розірвалася. Вона пробила кілька балконів та зайшла в землю.

"Бомба там знаходиться, її намагаються дістати та розмінувати в межах міста", — продовжив журналіст.

Масового характеру ці інциденти не носять, але влада зберігає мовчання і постійно розповідає про роботу ППО, додав він.

У Бєлгороді, за оцінкою Пармьонова, паніки немає, але панує настрій через невизначеність. Деякі люди прокинулися і тільки сьогодні дізналися про те, що сталося, підсумував автор.

За версією видання "Дзеркало", постраждав будинок за адресою Шаландіна, 15. У ньому пошкоджено частину балконів з другого по п'яті поверхи в одному з під'їздів. Будівля знаходиться приблизно за 240 метрів від епіцентру вибуху і відокремлена від нього дев'ятиповерхівкою.

Від вибуху постраждав будинок за адресою Шаландіна, 15

Очевидці в соцмережах ділилися знімками руйнувань будинку на Шаландіна — видно, що біля будинку пробитий балкон і на землі є невелика вирва, повідомили журналісти.

"Предмет впав з великої висоти — швидше за все, з того ж літака, який упустив першу бомбу. Самого предмета поки що не було, проте це цілком може бути ще одна авіабомба", — підкреслило видання.

Нагадаємо, що ввечері 20 квітня у Бєлгороді чули сильний вибух. Ударна хвиля викинула легкове авто на дах супермаркету "П'ятірочка". Міністерство оборони Росії заявило про нештатне сходження авіаційного боєприпасу.

В Офісі президента України заявили, що Москва вимушено визнала бомбардування Бєлгорода, щоб не деморалізувати росіян ще сильніше.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 21 квітня сказав, що таких інцидентів буде більше, адже в російській армії абсолютно недбало ставляться до озброєння.