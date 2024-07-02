ЗСУ звільнили територію біля Кремінної: в ISW розповіли про ситуацію на фронті (карта)

Українські військові відновили позиції у лісистій місцевості на півдні від Кремінної на Луганщині і на сході від Тернів Донецької області. На Купʼянському напрямку бої тривали біля низки населених пунктів.

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Збройні сили України відновили втрачені позиції біля Кремінної Луганської області. Проте в районі цього населеного пункту російським окупантам також вдалося просунутися. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 1 липня.

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної", — йдеться у повідомленні.

Окупантам вдалося просунутися біля Кремінної під час боїв уздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна 1 липня. Згідно з геолокаційними кадрами від 1 липня, ворог мав успіх на сході від Макіївки. Тоді як відповідно до кадрів від 30 червня та 1 липня, Сили оборони відновили втрачені позиції в лісистій місцевості на півдні від Кремінної і на сході від Тернів на Донбасі.

30 червня російські військкори зауважили, що українські військові просунулися приблизно на 800 метрів біля Тернів та кілометр у районі Серебрянського лісу. У Міноборони РФ 1 липня наголосили, що росіяни нібито захопили Степову Новоселівку, але інший мілблогер заперечив повний контроль над населеним пунктом.

"Поточний контроль ISW щодо оцінки місцевості визначає російські війська приблизно за 1,1 кілометра від Степової Новоселівки в найближчій точці, і ISW ще не помітив візуальних доказів російських військ, які діють поблизу або в населеному пункті", — зауважили аналітики.

Також російський військкор стверджував, що ЗС РФ нібито зайняли половину Стельмахівки, проте ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що окупанти незначно зайшли на східну околицю цього населеного пункту.

Аналітики розповіли, що бої тривали біля Синьківки, Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Піщаного, Греківки, Невського, Макіївки, під Торським і Тернами протягом 30 червня та 1 липня.

Ситуація на Луганщині

Що відбувається на фронті: відповідь Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Купʼянському напрямку протягом 1 липня противник 17 разів атакував позиції ЗСУ. Також було спішно відбито штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ЗС РФ намагалися 17 разів атакувати біля Греківки, Невського та Макіївки.

Нагадаємо, 2 липня аналітики DeepState розповіли, що російські окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях. Йдеться про Євгенівку, Невельське, Стельмахівку та Макіївку.

1 липня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що в напрямку Кремінної та на Куп'янсько-Лиманському ЗСУ мали тактичні успіхи. За його словами, це звузило противнику ділянки для наступів.