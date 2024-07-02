ВСУ освободили территорию возле Кременной: в ISW рассказали о ситуации на фронте (карта)

Украинские военные восстановили позиции в лесистой местности на юге от Кременной на Луганщине и на востоке от Тернов Донецкой области. На Купянском направлении бои продолжались возле ряда населенных пунктов.

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Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции возле Кременной Луганской области. Однако в районе этого населенного пункта российским оккупантам также удалось продвинуться. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 1 июля.

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной", — говорится в сообщении.

Оккупантам удалось продвинуться возле Кременной во время боев вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная 1 июля. Согласно геолокационным кадрам от 1 июля, враг имел успех на востоке от Макеевки. Тогда как согласно кадрам от 30 июня и 1 июля, Силы обороны восстановили утраченные позиции в лесистой местности на юге от Кременной и на востоке от Тернов на Донбассе.

30 июня российские военные отметили, что украинские военные продвинулись примерно на 800 метров возле Тернов и километр в районе Серебрянского леса. В Минобороны РФ 1 июля отметили, что россияне якобы захватили Степовую Новоселовку, но другой милблогер отрицал полный контроль над населенным пунктом.

"Текущий контроль ISW по оценке местности определяет российские войска примерно в 1,1 километра от Степовой Новоселовки в ближайшей точке, и ISW еще не заметил визуальных доказательств российских войск, действующих вблизи или в населенном пункте", — отметили аналитики.

Также российский военкор утверждал, что ВС РФ якобы заняли половину Стельмаховки, однако ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение того, что оккупанты незначительно зашли на восточную окраину этого населенного пункта.

Аналитики рассказали, что бои продолжались возле Синьковки, Берестового, Степовой Новоселовки, Стельмаховки, Песчаного, Грековки, Невского, Макеевки, под Торским и Тернами в течение 30 июня и 1 июля.

Ситуация на Луганщине

Что происходит на фронте: ответ Генштаба ВСУ: ответ Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Купянском направлении в течение 1 июля противник 17 раз атаковал позиции ВСУ. Также были спешно отбиты штурмовые действия возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении ВС РФ пытались 17 раз атаковать возле Грековки, Невского и Макеевки.

Напомним, 2 июля аналитики DeepState рассказали, что российские оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о Евгеновке, Невельском, Стельмаховке и Макеевке.

1 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что в направлении Кременной и на Купянско-Лиманском ВСУ имели тактические успехи. По его словам, это сузило противнику участки для наступлений.