РФ та Іран на порозі нового договору: чи йдеться про військовий союз, — експерти (відео)

Договір може закріпити тісніші військово-політичні зв'язки, потенційно посилюючи їхню спільну опозицію Заходу. У технічному плані дві країни можуть співпрацювати в ядерній і космічній галузях, де в Ірану є великий інтерес.

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Представник МЗС РФ Марія Захарова 1 липня анонсувала "великий договір" між Москвою і Тегераном, який буде "всеосяжним і взаємовигідним". У зв'язку з цим аналітики Breaking Defense припустили, що може йтися про зміцнення і формалізацію оборонного партнерства проти інтересів безпеки Заходу.

Автори матеріалу уточнили, що Іран і РФ 2001 року підписали 20-річну всеосяжну угоду, і тепер обидві сторони знову домовилися про підписання нового документа.

"Хоча інформації про те, що може містити в собі угода і якою мірою вона зв'яже дві союзні країни, поки що небагато, очікують, що угода побачить світ у "найближчому майбутньому" і буде відображати "безпрецедентне піднесення" у відносинах між країнами", — підкреслили аналітики.

У такому ж контексті висловився і директор програми стратегічних технологій і кібербезпеки в Інституті Близького Сходу Мохаммед Соліман. За його словами, договір може закріпити тісніші політичні зв'язки, потенційно посилюючи їхню спільну опозицію Заходу, особливо у світлі конфлікту в Україні та санкцій.

Чи йдеться про військовий союз

Іран уже постачає Росії безпілотники Shahed для використання у війні проти України. У свою чергу, Тегеран розглядає можливість придбання російських систем ППО для захисту свого повітряного простору.

Старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Бехнам Бен Талеблу вважає, що дві країни можуть співпрацювати у сфері розроблення та придбання передових озброєнь, а також у проведенні спільних військових навчань та обміні розвідданими.

"Росія та Іран можуть співпрацювати в ядерній та космічній галузях, де в Ірану є великий інтерес, а в Росії — великі здібності", — зазначив експерт.

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Крім того, обидві держави прагнуть зробити свої економіки більш стійкими до західних санкцій і підірвати порядок, заснований на міжнародних правилах. Нова угода може охоплювати співпрацю в різних галузях, наприклад, спільні підприємства з видобутку нафти і газу, переробки або інфраструктурні проєкти в обхід західних санкцій.

Однак документ може стати лише символічним жестом, аніж юридично зобов'язуючою основою, і його можна витлумачити як крок підтримки Ірану з боку РФ у відносинах з Ізраїлем на тлі зростаючої напруженості в Лівані та загалом у Близькосхідному регіоні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у травні заявив, що Іран здійснює відкриті постачання зброї в Російську Федерацію. За його словами, українська розвідка також перевіряє факти можливих постачань у РФ зброї іншими країнами.