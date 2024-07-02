РФ и Иран на пороге нового договора: идет ли речь о военном союзе, — эксперты (видео)
Договор может закрепить более тесные военно-политические связи, потенциально усиливая их общую оппозицию Западу. В техническом плане две страны могут сотрудничать в ядерной и космической областях, где у Ирана есть большой интерес.
Представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля анонсировала "большой договора" между Москвой и Тегераном, который будет "всеобъемлющим и взаимовыгодным". В связи с этим аналитики Breaking Defense предположили, что речь может идти об укреплении и формализации оборонного партнерства против интересов безопасности Запада.
Авторы материала уточнили, что Иран и РФ в 2001 году подписали 20-летнее всеобъемлющее соглашение, и теперь обе стороны вновь договорились о подписании нового документа.
"Хотя информации о том, что может включать в себя соглашение и в какой степени оно свяжет две союзные страны, пока немного, ожидается, что соглашение увидит свет в "самом ближайшем будущем" и будет отражать "беспрецедентный подъем" в отношениях между странами", — подчеркнули аналитики.
В таком же контексте высказался и директор программы стратегических технологий и кибербезопасности в Институте Ближнего Востока Мохаммед Солиман. По его словам, договор может закрепить более тесные политические связи, потенциально усиливая их общую оппозицию Западу, особенно в свете конфликта в Украине и санкций.
Идет ли речь о военном союзе
Иран уже поставляет России беспилотники Shahed для использования в войне против Украины. В свою очередь, Тегеран рассматривает возможность приобретения российских систем ПВО для защиты своего воздушного пространства.
Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу полагает, что две страны могут сотрудничать в области разработки и приобретения передовых вооружений, а также в проведении совместных военных учений и обмене разведданными.
"Россия и Иран могут сотрудничать в ядерной и космической областях, где у Ирана есть большой интерес, а у России — большие способности", — отметил эксперт.Важно
Кроме того, оба государства стремятся сделать свои экономики более устойчивыми к западным санкциям и подорвать порядок, основанный на международных правилах. Новое соглашение может включать в себя сотрудничество в различных областях, например, совместные предприятия по добыче нефти и газа, переработке или инфраструктурные проекты в обход западных санкций.
Однако документ может стать всего лишь символическим жестом, чем юридически обязывающей основой и может быть истолковано как шаг поддержки Ирана со стороны РФ в отношениях с Израилем на фоне возрастающей напряженности в Ливане и в целом в Ближневосточном регионе.Важно
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что Иран осуществляет открытые поставки оружия в Российскую Федерацию. По его словам украинская разведка также проверяет факты возможных поставок в РФ оружия другими странами.