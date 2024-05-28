Россия не одна в войне против Украины, Иран открыто поставляет ей оружие, — Зеленский

По словам президента, сейчас украинская разведка проверяет факты возможных поставок в РФ оружия другими странами.

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Иран осуществляет открытые поставки оружия в Российскую Федерацию. Об этом в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

В частности он подчеркнул, что сейчас Россия не сама в войне против Украины.

"Идет уже открытая поставка оружия от Ирана. Причем не только дронов, но и ракет. Идут поставки артиллерийских снарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, которые мы видим от наших разведок, но публично сегодня о них не говорим, пока не будет фактов на 100% по поставкам от того или иного государства российскому злу", — подчеркнул Зеленский.

При этом президент добавил, что Украина хочет, чтобы война завершилась справедливо — обязательной победой над РФ.

"В первую очередь, если мы хотим справедливости, а Украина как демократическое государство требует этого от демократического мира, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений: сложно побеждать только оружием. Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо — справедливым миром. А оружие нужно для того, чтобы нас не разрушили до основания, для того, чтобы нас не оккупировали", — сказал Зеленский.

Также он добавил, что Россия этого хочет от начала полномасштабной агрессии: "Нам надо отбиваться от этого зла".

28 мая стало известно, что, вероятно, Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") для ударов по Украине, что свидетельствует о новом уровне сотрудничества между Москвой и Тегераном.

К тому же 20 апреля аналитики Defense Express высказали предположение, что Иран мог отправить России снаряды калибра 203 миллиметра. Это вооружение страна приобрела у США еще в 1970-х годах.