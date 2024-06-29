Мягкие нефтяные объятия Байдена. Почему санкции США против России и Ирана не такие жесткие, как хотелось бы
Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном, но также хочет низких цен на газ и нефть. Поэтому, отмечает аналитик Юрий Богданов, очередные нефтяные санкции против России и Ирана вышли мягче, чем хотелось бы.
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WSJ пишет, что Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном, но также хочет низких цен на газ и нефть. Поэтому против России, Ирана и Венесуэлы вводятся более мягкие, чем ожидалось, санкции. Такие шаги президента разочаровали некоторых сотрудников Министерства финансов США.
Чем вызвана такая озабоченность Байдена? Согласно данным Управления энергетики США, в начале этой недели средняя цена галлона бензина составляла 3,44 доллара, примерно на том же уровне, что и год назад, но значительно выше, чем четыре года назад.
О каких санкциях речь?
- Санкции против России от 12 июня оставили нефтяную отрасль страны почти нетронутой, хотя мощно ударили по финансовому сектору.
- 25 июня США ввели новые санкции против Ирана. По словам аналитиков, эти меры влияют лишь на незначительную часть экспорта нефти из страны и вряд ли повлияют на мировые рынки. Экспорт из Ирана превысил 1,5 миллиона баррелей в день, что значительно больше, чем в начале президентства Байдена. Большую часть этой нефти закупает Китай.
- К тому же администрация Байдена пытается расширить доступ к рынку и санкционной нефти из Венесуэлы. Они не ввели заново все санкции, отмененные в прошлом году, хотя Венесуэла не придерживалась соглашения.
- Некоторые сотрудники Министерства финансов США разочарованы тем, что США не приняли меры против сетей торговли нефтью, которые перевозят российскую и иранскую нефть.
Сторонники этой политики в администрации заявили, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но создают препятствия механизму экспорта нефти России и Ирана, то есть они зарабатывают меньше с каждого проданного барреля. Национальный экономический совет США и другие чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что более широкие меры приведут к логистическим проблемам на рынке нефти и усилят инфляцию. По словам аналитиков, рост добычи нефти в странах, попавших под санкции, является одной из причин падения цен на нефть со своих максимумов в начале 2024 года.
Помимо ограниченных санкций, правительство США пытается обеспечить дополнительный поток нефти из Ирака. В прошлом месяце делегация Госдепа посетила Северный Курдистан, чтобы попытаться вновь открыть трубопровод, который соединяет богатую нефтью территорию с Турцией. Политический спор между Турцией, Ираком и полуавтономным регионом Курдистан заблокировал трубу с начала 2023 года. Сам трубопровод на 60% принадлежит контролируемой Россией "Роснефть Ойл", и компания получает деньги, когда через него проходит нефть. В конце прошлого года "Роснефть" отправила группу трейдеров в Курдистан с аналогичной задачей.
От себя могу лишь напомнить несколько важных моментов.
Я много раз писал, что большинство наших партнеров не заинтересованы в том, чтобы российские ресурсы исчезли с рынка. Потому что это очень болезненно для мировой экономики.
Именно из-за цен на нефть и нефтепродукты Вашингтон попросил Украину прекратить атаковать некоторые российские НПЗ. Хорошо, что мы отказались выполнять эту просьбу.
Энергетическая политика Байдена часто вступает в противоречие с экологической. Нефтегазовая промышленность США сейчас находится на пике. Добыча — более 13 млн баррелей в сутки (рекорд за все времена). Экспорт резко вырос, как и прибыли. Но игроки нефтяного рынка видят в экологической повестке дня администрации угрозу для себя. Трамп использует ситуацию в своей политической агитации.
Байдену трудно дается лавирование между важной для многих его избирателей экологической повесткой дня, необходимостью держать приемлемые цены на топливо и интересами избирателей в разных регионах. В итоге приходится искать внешние инструменты, которые будут держать цены на нефть на приемлемом уровне.
Идеального сценария нам не подвезли. Поэтому должны работать с тем, что есть.
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