Армія США отримала перші вертольоти CH-47F Chinook у варіанті Block II: що поліпшили в машині

Модернізація охоплює поліпшення показників вантажопідйомності та дальності польоту — машина здатна підняти на 1814 кг більше.

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Найбільший виробник авіаційної техніки компанія Boeing у рамках модернізації армії США поставила перший вертоліт CH-47F Block II Chinook. Ця машина є однією з 465, які буде модернізовано до нової конфігурації Block II, повідомив 1 липня ресурс Defence Industry Europe.

Віцепрезидентка Гізер МакБраян розповіла, що CH-47F Block II забезпечує поліпшення можливостей, даючи змогу армії США "підіймати більше, літати далі й обслуговувати свої літаки краще, ніж будь-коли раніше".

За її словами, ця програма модернізації дає змогу перевіреному в боях вертольоту Chinook відігравати ключову роль у багатодоменних операціях у майбутньому.

Покращені можливості CH-47F Block II

Насамперед гелікоптер покращив показники вантажопідйомності та дальності польоту: внаслідок модернізації машина може підняти на 4 000 фунтів (1814 кг) більше. Також новий варіант має розширений радіус дії — вертоліт може літати далі майже з будь-яким корисним навантаженням.

Технічні поліпшення

Гелікоптер CH-47F Block II отримав вдосконалену трансмісію, яка забезпечує більш ефективну передачу потужності.

Посилений планер збільшує міцність і довговічність конструкції. А поліпшена паливна система підвищує ефективність і зменшує частоту технічного обслуговування.

Раніше повідомлялося, що в рамках угоди, узгодженої з урядом США, Королівські ВПС Великої Британії (RAF) отримають 14 нових важких вертольотів Boeing H-47 Chinook Extended Range.