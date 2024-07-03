Україні дозволять бити ATACMS на більшу відстань: Держдеп США назвав умову

США зосередили надану Україні зброю в місцях "найгострішої необхідності". Через це, заявили у Держдепі, Росія втрачає можливість підтримувати свою військову кампанію в зоні, де дозволено вести вогонь.

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У Конгресі США під час засідання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин законодавці закликали зняти усі обмеження на використання далекобійних американських ракет ATACMS по російських військових об'єктах на території Російської Федерації. Про це повідомляє "Голос Америки".

Засідання було присвячене аналізу бюджетного запиту адміністрації Байдена на 2025-й фінансовий рік для операцій в Європі. Перед законодавцями Конгресу доповідали представники Держдепартаменту та Агенції США з міжнародного розвитку.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон під час слухань наголосив, що росіяни розрахували точну дистанцію для ударів, щоб Україна не могла відповідати.

"Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо", – заявив він, додавши, що перемога України можлива, лише якщо США дозволять завдавати удари у відповідь.

Конгресмен-республіканець Томас Кін заявив, що зміна політики уряду США сталася лише після того, як російські війська відкрили новий фронт поблизу Харкова. І навіть тоді, за словами республіканця, "адміністрація вдалася до напівзаходів".

Загалом Конгрес досі не розуміє, якою саме є політика, адже останні звіти вказують, що адміністрація Байдена обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України. Але це значно менше повного радіуса дії ракет, який становить понад 300-та кілометрів.

"Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії ATACMS, які адміністрація не дає вразити Україні?" – запитав республіканець Томас Кін.

Помічник Держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн відповів на це, що коли Росія спробує розширити фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Але нині, за його словами, російська армія втрачає здатність наступати через знищення потужностей поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", – відповів О'Браєн під час слухань.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом", — відповів О'Браєн, додавши, що у випадку, якщо Москва спробує розширити фронт, Україні дозволять досягати цілей на більшій відстані.

Представники адміністрації Байдена заявили, що основна стратегія допомоги Києву на 2025-й рік полягає у тому, щоб Україна перемогла у цій війні й для досягнення цієї мети потрібно сконцентруватись на постачанні зброї та відновленні економіки, яка не повинна залежати від країн-партнерів.

Головним же джерелом фінансуванням для Києва у наступному році мають стати $50 мільярдів доларів, які країни Групи семи (G7) погодились дати у позику, за умовою погашення відсотками від арештованих активів РФ.

Нагадаємо, аеродром "Балтимор" у Воронежі знаходиться в межах досяжності українського озброєння. Але в адміністрації президента США Джо Байдена не дозволяють Києву його застосовувати.