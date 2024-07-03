Наступник протикорабельних NSM: Бундесвер має намір роздобути "супер-ракету" Tyrfing

Уряд ФРН планує поставити на озброєння ракету, здатну розвивати швидкість від 2 до 3 Махів за дальності польоту від 800 до 1 000 км. Але "родзинкою" зброї буде боєголовка з системою вибору потужності.

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Бюджетний комітет німецького Бундестагу наприкінці червня схвалив фінансування спільної програми з Норвегією з розробки нової протикорабельної ракети під назвою "Надзвукова ударна ракета" (3SM), відомої також як Tyrfing. Зброя покликана замінити протикорабельні ракети Naval Strike Missile (NSM). Про це повідомляє Naval News.

Очолить програму норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, виробник ракет NSM, які наразі широко використовуються західними військовими.

Нова ракета, названа на честь чарівного меча з норвезької міфології, потенційно являє собою значний перший крок у західному ППО. Зазначається, що мета співпраці — створити зброю, здатну розвивати швидкість від 2 до 3 Махів на дальності від 800 до 1 000 км.

"У повідомленні німецького уряду про затвердження фінансування не був зазначений бюджет. За даними ЗМІ, Німеччина розраховує витратити близько 650 млн євро в період до 2033 року", — пишуть оглядачі.

Характеристики та особливості

Однією з ключових особливостей Tyrfing є її здатність розвивати швидкість від 2 до 3 Махів, що дає змогу ракеті швидко досягати цілі, зменшуючи ймовірність перехоплення ворожими засобами ППО. А дальність польоту до 1 000 км дає змогу ракеті вражати цілі на великих відстанях, забезпечуючи більшу оперативну гнучкість і безпеку для платформ, що запускають.

За ідеєю розробників, ракета має виконувати завдання в широкому діапазоні кліматичних умов, що особливо важливо для військових операцій у різних регіонах світу.

Tyrfing оснащена передовою системою передачі даних, яка забезпечує надійне управління на всіх етапах польоту. Система дає можливість операторам у реальному часі коригувати траєкторію і параметри польоту ракети для досягнення максимальної точності.

Боєголовка ракети також має унікальні характеристики. Вона буде оснащена системою вибору потужності "для мінімізації побічної шкоди".

Тим часом питання пускових установок для Tyrfing поки залишається відкритим. В офіційних заявах не уточнюється, чи буде ракета використовувати вертикальні пускові установки (VLS), чи спеціальні палубні установки, аналогічні тим, що використовуються для NSM. Цей аспект розробки може істотно вплинути на гнучкість застосування ракети на різних платформах.

"Таким чином, якщо 3SM з'явиться в тому вигляді, в якому її зараз представлено, німецько-норвезькі зусилля будуть являти собою перший західний потенціал, що задовольняє обидві вимоги в рамках єдиної конструкції", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що німецька компанія Diehl Defence планує інтеграцію зенітної ракети IRIS-T SLM на фрегати класу Baden-Württemberg (F125) ВМС Німеччини.