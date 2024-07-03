Преемник противокорабельных NSM: Бундесвер намерен заполучить "супер-ракету" Tyrfing

Правительство ФРГ планирует поставить на вооружение ракету, способную развивать скорость от 2 до 3 Махов при дальности полета от 800 до 1 000 км. Но коньком оружия будет боеголовка с системой выбора мощности.

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Бюджетный комитет немецкого Бундестага в конце июня одобрил финансирование совместной программы с Норвегией по разработке новой противокорабельной ракеты под названием "Сверхзвуковая ударная ракета" (3SM), известной также как Tyrfing. Оружие призвано заменить противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Об этом сообщает Naval News.

Возглавит программу норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производитель ракет NSM, которые в настоящее время широко используется западными военными.

Новая ракета, названная в честь волшебного меча из норвежской мифологии, потенциально представляет собой значительный первый шаг в западном ПВО. Отмечается, что цель сотрудничества — создать оружие, способное развивать скорость от 2 до 3 Махов на дальности от 800 до 1 000 км.

"В сообщении немецкого правительства об утверждении финансирования не был указан бюджет. По данным СМИ, Германия рассчитывает потратить около 650 млн евро в период до 2033 года", — пишут обозреватели.

Характеристики и особенности

Одной из ключевых особенностей Tyrfing является ее способность развивать скорость от 2 до 3 Махов, что позволяет ракете быстро достигать цели, уменьшая вероятность перехвата вражескими средствами ПВО. А дальностью полета до 1 000 км позволяет ракете поражать цели на больших расстояниях, обеспечивая большую оперативную гибкость и безопасность для запускающих платформ.

По идее разработчиков, ракета должна выполнять задачи в широком диапазоне климатических условий, что особенно важно для военных операций в различных регионах мира.

Tyrfing оснащена передовой системой передачи данных, которая обеспечивает надежное управление на всех этапах полета. Система дает возможность операторам в реальном времени корректировать траекторию и параметры полета ракеты для достижения максимальной точности.

Боеголовка ракеты также имеет уникальные характеристики. Она будет оснащена системой выбора мощности "для минимизации побочного ущерба".

Между тем вопрос пусковых установок для Tyrfing пока остается открытым. В официальных заявлениях не уточняется, будет ли ракета использовать вертикальные пусковые установки (VLS) или специальные палубные установки, аналогичные используемым для NSM. Этот аспект разработки может существенно повлиять на гибкость применения ракеты на различных платформах.

"Таким образом, если 3SM появится в том виде, в котором она сейчас представлена, германо-норвежские усилия будут представлять собой первый западный потенциал, удовлетворяющий обоим требованиям в рамках единой конструкции", — подытожили обозреватели.

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