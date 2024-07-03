Хусити можуть отримати російські П-800 "Онікс" для боротьби з кораблями НАТО, — ЗМІ

За інформацією західних журналістів, Кремль може надати повстанцям грізне озброєння в рамках зміцнення зв'язків з антизахідними угрупованнями.

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Військові кораблі, що входять до коаліції США із захисту комерційних перевезень у Червоному морі, можуть зазнати атак російських протикорабельних ракет. Оглядачі Bulgarian Military у своєму матеріалі від 3 липня вказали на можливість використання єменськими повстанцями російських крилатих ракет П-800 "Оникс".

Автори публікації пишуть, що президент Росії Володимир Путін може посилити стратегічну дилему Заходу, оснастивши цими сучасними ракетами підтримуваних Іраном єменських хуситів. Хоча офіційних заяв від Москви з цього приводу не надходило, проте, за даними Newsweek, ця співпраця є частиною стратегії Кремля зі зміцнення зв'язків з антизахідними угрупованнями після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Технічні характеристики ракети П-800 "Оникс"

П-800 "Оникс", також відома як SS-N-26 Strobile за класифікацією НАТО, являє собою надзвукову протикорабельну крилату ракету, здатну нести ядерні боєголовки. Вона призначена для ураження різних військово-морських цілей, включно з авіаносцями, есмінцями та іншими надводними кораблями.

Ракета має довжину близько 8,9 м і діаметр близько 0,7 м. Стартова вага становить близько 3 000 кг, що робить її відносно великою ракетою, здатною нести значне корисне навантаження.

П-800 "Оникс" може розвивати швидкість до 2,5 Маха — це досить високий показник у класі протикорабельних ракет. При цьому дальність польоту залежить від профілю і пускової платформи і може досягати до 300 км.

Вона оснащена сучасною системою наведення, що охоплює інерціальну навігацію, активне радіолокаційне самонаведення та електронну протидію (ECCM). Ці системи забезпечують високу точність і стійкість до електронних перешкод.

Насамкінець оглядачі зазначили, що якщо дані про можливе оснащення хуситів російськими ракетами підтвердяться, це може суттєво змінити баланс сил у Червоному морі та створити нові виклики для західних військових і комерційних операцій у цьому стратегічно важливому регіоні.

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Раніше повідомлялося, що грецький корабель Tutor, який належить Греції, у Червоному морі був підбитий морським безпілотником, запущеним єменськими хуситами. незадовго до заходу в Червоне море, корабель був пришвартований у Росії.