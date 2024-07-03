Хуситы могут получить российские П-800 "Оникс" для борьбы с кораблями НАТО, — СМИ

По информации западных журналистов, Кремль может предоставить повстанцам грозное вооружение в рамках укреплению связей с антизападными группировками.

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Военные корабли, входящие в коалицию США по защите коммерческих перевозок в Красном море, могут подвергнуться атакам российских противокорабельных ракет. Обозреватели Bulgarian Military в свое материале от 3 июля указали на возможность использования йеменскими повстанцами российских крылатых ракет П-800 "Оникс".

Авторы публикации пишут, что президент России Владимир Путин может усилить стратегическую дилемму Запада, оснастив этими современными ракетами поддерживаемое Ираном йеменских хуситов. Хотя официальных заявлений от Москвы по этому поводу не поступало, однако по данным Newsweek, это сотрудничество является частью стратегии Кремля по укреплению связей с антизападными группировками после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Технические характеристики ракеты П-800 "Оникс"

П-800 "Оникс", также известная как SS-N-26 Strobile по классификации НАТО, представляет собой сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, способную нести ядерные боеголовки. Она предназначена для поражения различных военно-морских целей, включая авианосцы, эсминцы и другие надводные корабли.

Ракета имеет длину около 8,9 м и диаметр около 0,7 м. Стартовый вес составляет около 3 000 кг, что делает ее относительно крупной ракетой, способной нести значительную полезную нагрузку.

П-800 "Оникс" может развивать скорость до 2,5 Маха — это достаточно высокий показатель в классе противокорабельных ракет. При этом дальность полета зависит от профиля и пусковой платформы и может достигать до 300 км.

Она оснащена современной системой наведения, включающей инерциальную навигацию, активное радиолокационное самонаведение и электронное противодействие (ECCM). Эти системы обеспечивают высокую точность и устойчивость к электронным помехам.

В завершении обозреватели отметили, что если данные о возможном оснащении хуситов российскими ракетами подтвердятся, это может существенно изменить баланс сил в Красном море и создать новые вызовы для западных военных и коммерческих операций в этом стратегически важном регионе.

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Ранее сообщалось, что принадлежащий Греции корабль Tutor в Красном море был подбит морским беспилотником, запущенным йеменскими хуситами. незадолго до захода в Красное море, корабль был пришвартован в России.