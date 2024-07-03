Замість KNDS буде Rheinmetall: Італія планує найбільший в історії контракт на танки та БМП

Італійські урядовці хочуть придбати понад 200 танків Panther та ще більше бойових машин піхоти Lynx.

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Італія планує підписати найбільший в історії контракт з німецьким оборонним гігантом Rheinmetall на придбання танків та БМП. Про це повідомляє Handelsblatt.

Рим планує підписати найбільший в історії Rheinmetall контракт на придбання танків Panther та БМП Lynx. За даними джерел видання, уряд планує купити 350 БМП Lynx та понад 200 танків KF-51 Panther. Потенційна угода може бути розрахована на 15 років.

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Rheinmetall не став підтверджувати інформацію журналістів, але там додали, що нададуть коментар у "належний час". Раніше стало відомо, що італійський концерн Leonardo вів переговори з німецьким виробником щодо стратегічного альянсу у виробництві танків.

БМП Lynx Фото: rheinmetall-defence.com

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про зрив угоди між Leonardo та франко-німецьким конгломератом KNDS. В останній входить німецький виробник танків Krauss-Maffei Wegmann, яка виробляє Leopard 2A8. Італія планувала купити понад 130 Leopard 2, але за умов часткової локалізації та передачі технологій. Угоду оцінювали в кілька мільярдів євро.

Нагадаємо, 17 червня концерн KNDS показав танк Leopard 2A8 на виставці Eurosatory 2024.