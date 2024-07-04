Удари по Харківщині: чому ЗС РФ стали частіше застосовувати КАБи, — Братчук

За словами представника армії "Південь", противник на цьому напрямку активізував роботу фронтової авіації, що приносить тактичні успіхи на деяких ділянках фронту.

Related video

Збройні сили РФ почали активніше використовувати керовані авіаційні бомби в Харківській області, які стали свого роду "козирною картою" окупантів. Це пояснюється тим, що противник активніше залучує фронтову авіацію, що дає йому змогу досягати тактичних успіхів на деяких ділянках фронту. Про це 4 липня в ефірі телемарафону розповів представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Якщо ми говоримо про Харківську область, ворог модернізує свої КАБи. Він намагається це робити максимально швидко. На жаль, йому це вдається. Необхідні попереджувальні удари по військових аеродромах, які знаходяться поблизу нашої території. Час іде, і гинуть наші люди", — розповів він.

Водночас на півдні України кількість ракетних ударів та атак дронів-камікадзе Shahed значно зменшилася. Це зумовлено тим, що було уражено відповідну локацію, де зберігалися БПЛА та зосереджувався особовий склад противника.

Також Братчук розповів про активне використання росіянами комплексів С-300. Однак після попереджувальних ударів по місцях дислокації цих ЗРК, активність їх застосування знизилася.

"Відповідна робота Сил оборони, удари на випередження, удари по місцях дислокації цих пускових установок С-300, вони дали свої результати. Була певна оперативна пауза, коли здалося, що принаймні цих ударів С-300 буде менше. Так воно і сталося. Але ворог почав використовувати авіацію", — пояснив Братчук.

Важливо

Три надійних способи: як ЗСУ можуть протистояти російським КАБам, — експерти

Нагадаємо, за інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ЗС РФ запускають по місту півтонні керовані фугасні авіаційні бомби, які раніше застосовували виключно на лінії фронту. При цьому це озброєння отримало два удосконалення, завдяки яким противник став застосовувати на більшій відстані.