Удары по Харьковщине: почему ВС РФ стали чаще применять КАБы, — Братчук

По словам представителя армии "Юг", противник на данном направлении активизировал работу фронтовой авиации, что приносит тактические успехи на некоторых участках фронта.

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Вооруженные силы РФ начал активнее использовать управляемые авиационные бомбы в Харьковской области, которые стали своего рода "козырной картой" оккупантов. Это объясняется тем, что противник активнее начал задействовать фронтовую авиацию, что позволяет ему добиваться тактических успехов на некоторых участках фронта. Об этом 4 июля в эфире телемарафона рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Если мы говорим о Харьковской области, враг модернизирует свои КАБы. Он пытается это делать максимально быстро. К сожалению, ему это удается. Необходимы упреждающие удары по военным аэродромам, которые находятся вблизи нашей территории. Время идет, и гибнут наши люди", — рассказал он.

В то же время на юге Украины количество ракетных ударов и атак дронов-камикадзе Shahed значительно уменьшилось. Это обусловлено тем, что была поражена соответствующая локация, где хранились БПЛА и сосредотачивался личный состав противника.

Также Братчук рассказал об активном использовании россиянами комплексов С-300. Однако после упреждающих ударов по местам дислокации этих ЗРК, активность их применения снизилась.

"Соответствующая работа Сил обороны, удары на упреждение, удары по местам дислокации этих пусковых установок С-300, они дали свои результаты. Была определенная оперативная пауза, когда показалось, что по крайней мере этих ударов С-300 будет меньше. Так оно и произошло. Но враг начал использовать авиацию", — пояснил Братчук.

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Напомним, по информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, ВС РФ запускают по городу полутонные управляемые фугасные авиационные бомбы, которые ранее применялись исключительно на линии фронта. При этом данное вооружение получило два усовершенствования, благодаря которым противник стал применять на большем расстоянии.