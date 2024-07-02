Три верных способа: как ВСУ могут противостоять российским КАБам, — эксперты

Силы обороны Украины уже косвенно противодействуют планерным бомбам противника, уничтожая самолеты-носители на аэродромах. Но для непосредственной ликвидации угроз необходимы истребители F-16 и средства РЭБ.

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В последние месяцы Россия активно применяет управляемые планирующие авиационные бомбы (УПАБ) для атак на прифронтовые позиции украинских войск и близлежащие города. И хотя у Сил обороны мало средств противодействия данному виду вооружения, эксперты полагают что в ближайшее время у украинских сил будет три способа защититься от УПАБ. Об этом пишут обозреватели Defense News.

По мере того как Украина будет получать новые западные вооружения и технологии, она сможет лучше противостоять этой угрозе, считают аналитики. Но Запад также должен будет проявить большую гибкость в условиях, которые он ставит перед Украиной при использовании современного оружия.

Российские самолеты запускают УПАБ за десятки километров от линии фронта, делая их трудными для обнаружения и перехвата. В таких условиях существуют несколько средств противодействия.

Уничтожение авиации РФ

Наиболее эффективным способом противодействия планерным бомбам является уничтожение самолетов-носителей как на земле, так и в воздухе.

Отмечается, что ВСУ уже активно используют тактические ракеты и беспилотники для атаки на наземные цели. Например, в мае дальнобойные ракеты американского производства уничтожили три российских самолета в Крыму, а в июне Украина выпустила более 70 беспилотников по российскому аэродрому, возможно, уничтожив еще три самолета.

Западное вооружение и технология

Поступающее западное оборудование, включая европейские истребители F-16 и шведские самолеты раннего предупреждения и управления (AEW&C), может значительно повысить обороноспособность Украины.

Эти самолеты, оснащенные передовой электроникой и системами обмена тактическими данными, смогут эффективно выявлять и уничтожать самолеты противника до запуска УПАБ. Кроме того, современные ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM большой дальности также могут сыграть ключевую роль.

Радиоэлектронная борьба

Эффективной мерой противодействия являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяющая сбить с толку спутниковые навигационные системы планерных бомб, такие как ГЛОНАСС или GPS. Для этого Украине потребуются мощные "глушилки", блокирующие сигналы спутников на большой территории.

В то же время российские бомбы могут полагаться на резервную инерциальную систему наведения в случае отказа спутниковой навигации, но она менее эффективна для точного наведения на цель. Ошибки возрастают тем больше, чем дальше летит бомба без спутникового наведения, пояснили эксперты.

"Тактические ракеты большой дальности, самолеты F-16 и AEW&C, а также современные средства радиоэлектронной борьбы — и более гибкая политика США в отношении их использования — могут дать Украине эффективные силы", — подытожили эксперты.

Важно

Уже летом: истребители F-16 защитят Харьков от ударов КАБами, — The Guardian

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали применять авиационные бомбы с УМПК, которые сложно подавить средствами РЭБ. С конца осени россияне перешли на антенны состоящие из 8 элементов, из-за чего "заглушить" боеприпасы стало сложнее.