Переміщують гармати в тил: ЗС РФ у червні втратили рекордну кількість ствольної артилерії

За словами лейтенанта НГУ Володимира Назаренка, українським захисникам важливо знищити якомога більше ворожого озброєння, щоб прикрити побратимів на нульових позиціях.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на українські позиції по всій лінії фронту, однак ЗСУ продовжують не лише тримати оборону, а й знищувати військові потужності противника. Про це детальніше в коментарі "24 каналу" розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії Володимир Назаренко.

За його словами, лише за червень поточного року українські захисники зуміли знищити рекордну кількість ствольної артилерії ЗС РФ. Одним із допоміжних чинників є те, що окупанти постійно намагаються йти на штурми по всьому сходу.

Противник намагався просунутися з півночі Харківської області, але це в результаті лише призвело до колосальних втрат з їхнього боку. Для своїх атак росіяни використовують активно артилерію, проте не дуже надійно її ховають, що грає на руку Силам оборони.

"Контрбатарейна боротьба для ЗСУ дуже важлива, адже ми чітко розуміємо, що піт артилериста — береже кров піхоти. Важливо якнайшвидше знищити ворожу гармату, щоб мати можливість прикривати побратимів, які на нульових позиціях", — заявив Володимир Назаренко.

А от щодо тактики, то вона у воюючих сторін максимально різна, розповідає військовий. ЗС РФ використовують багато снарядів, проте часто потрапляють просто в поля, де немає жодних цілей. ЗСУ зі свого боку максимально точно атакують росіян. Кожен снаряд зменшує бойові можливості окупантів. Останніми місяцями вони змушені "відтягувати гармати ближче до свого тилу".

Безпілотники відіграють не останню роль на фронті і ворог регулярно їх використовує. Інтенсивність атак залежить від систем радіоелектронної боротьби, яка захищає небо над українськими військовими.

"ЗСУ варто вдосконалювати такі системи, розвивати свою аеророзвідку та активніше застосовувати БПЛА, щоб змушувати ворога відтягувати його сили. Противник уже перемістив свої гармати на кілька кілометрів. Контрбатарейна робота Сил оборони показує свою ефективність", — підсумував Володимир Назаренко.

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Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, на що йдуть окупанти, щоб не потрапити в полон. За словами речниці 47-ї ОМБр Анастасії Блищик, останнім часом особовий склад противника неактивно здається в полон добровільно. Крім того, навіть за примусових обставин вони вживають крайніх заходів.