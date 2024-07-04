Перемещают пушки в тыл: ВС РФ в июне потеряли рекордное количество ствольной артиллерии

По словам лейтенанта НГУ Владимира Назаренко, украинским защитникам важно уничтожить как можно больше вражеского вооружения, чтобы прикрыть побратимов на нулевых позициях.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на украинские позиции по всей линии фронта, однако ВСУ продолжают не только держать оборону, но и уничтожать военные мощности противника. Об этом детальнее в комментарии "24 каналу" рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Владимир Назаренко.

По его словам, лишь за июнь текущего года украинские защитники сумели уничтожить рекордное количество ствольной артиллерии ВС РФ. Одним из помогательных факторов является то, что оккупанты постоянно пытаются идти на штурмы по всему востоку.

Противник пытался продвинуться с севера Харьковской области, но это в результате лишь привело к колоссальным потерям с их стороны. Для своих атак россияне используют активно артиллерию, однако не очень надежно ее прячут, что играет на руку Силам обороны.

"Контрбатарейная борьба для ВСУ очень важна, ведь мы четко понимаем, что пот артиллериста – бережет кровь пехоты. Важно как можно быстрее уничтожить вражескую пушку, чтобы иметь возможность прикрывать побратимов, которые на нулевых позициях", — заявил Владимир Назаренко.

А вот что касается тактики, то она у воюющих сторон максимально разная, рассказывает военный. ВС РФ используют много снарядов, однако часто попадают просто в поля, где нет никаких целей. ВСУ в свою очередь максимально точно атакуют россиян. Каждый снаряд уменьшает боевые возможности оккупантов. В последние месяцы они вынуждены "оттягивать пушки ближе к своему тылу".

Беспилотники играют не последнюю роль на фронте и враг регулярно их использует. Интенсивность атак зависит от систем радиоэлектронной борьбы, которая защищает небо над украинскими военными.

"ВСУ стоит совершенствовать такие системы, развивать свою аэроразведку и активнее применять БПЛА, чтобы заставлять врага оттягивать его силы. Противник уже переместил свои пушки на несколько километров. Контрбатарейная работа Сил обороны показывает свою эффективность", – подытожил Владимир Назаренко.

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Напомним, 3 июля сообщалось, что в ВСУ рассказали, на что идут оккупанты, чтобы не попасть в плен. По словам спикера 47-й ОМБр Анастасии Блищик, в последнее время личный состав противника неактивно сдается в плен добровольно. Кроме того, даже при принудительных обстоятельствах они предпринимают крайние меры.