Російський бойовий модуль "Бережок" отримає нові засоби боротьби з БПЛА

Озброєння модуля "Бережок" включає, крім іншого, 30-мм автоматичну гармату 2А42. За словами розробників, її нібито достатньо для знищення надводного безпілотника.

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На Міжнародному військово-морському салоні "Флот-2024" Тульське конструкторське бюро приладобудування (КБП) холдингу "Високоточні комплекси", що входить до держкорпорації "Ростех", презентувало бойовий модуль "Бережок", адаптований для боротьби з безпілотними надводними апаратами та безекіпажними катерами. Про це повідомив ресурс European Defence Review.

Спочатку модуль "Бережок" із системою управління вогнем і протитанковими керованими ракетами (ПТКР) "Корнет" призначався для оснащення бронетехніки. Тепер же він може бути використаний як комплекс берегової оборони або корабельний вогневий модуль для боротьби з десантними кораблями і катерами, зокрема безпілотними.

Озброєння і бойові можливості

Бойовий модуль "Бережок" містить у собі:

30-мм автоматичну гармату 2А42;

7,62-мм кулемет ПКТМ;

30-мм автоматичний гранатомет АГ-30М;

дві спарені пускові установки ПТКР "Корнет" із двома ракетами кожна.

За словами представника КБП, деякі типи безпілотних катерів добре захищені, і їх не завжди можна вивести з ладу малим калібром. Водночас було зазначено, що під час використання модуля "Бережок" одного 30-мм гарматного снаряда достатньо для повного знищення атакуючої надводної цілі.

"Демонстрація модуля "Бережок" свідчить про те, що командування ВМФ Росії серйозно стурбоване захистом останнього рубежу надводних кораблів від атак безекіпажних катерів і БПЛА", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що на виставці "Флот-2024" було представлено оновлену модель великого десантного корабля проєкту 11711 другої серії, відомого під шифром "Кайман". Корабель відрізняється конструкцією вежі-щогли, де розташовані елементи радіоелектронного озброєння корабля.