Российский боевой модуль "Бережок" получит новые средства борьбы с БПЛА

Вооружение модуля "Бережок" включает, помимо прочего, 30-мм автоматическую пушку 2А42. По словам разработчиков, ее якобы достаточно для уничтожения надводного беспилотника.

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На Международном военно-морском салоне "Флот-2024" Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию Ростех, представило боевой модуль "Бережок", адаптированный для борьбы с беспилотными надводными аппаратами и безэкипажными катерами. Об этом сообщил ресурс European Defence Review.

Изначально модуль "Бережок" с системой управления огнем и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет" предназначался для оснащения бронетехники. Теперь же он может быть использован в качестве комплекса береговой обороны или корабельного огневого модуля для борьбы с десантными кораблями и катерами, в том числе беспилотными.

Вооружение и боевые возможности

Боевой модуль "Бережок" включает в себя:

30-мм автоматическую пушку 2А42;

7,62-мм пулемет ПКТМ;

30-мм автоматический гранатомет АГ-30М;

две спаренные пусковые установки ПТУР "Корнет" с двумя ракетами каждая.

По словам представителя КБП, некоторые типы беспилотных катеров хорошо защищены, и их не всегда можно вывести из строя малым калибром. При этом было отмечено, что при использовании модуля "Бережок" одного 30-мм пушечного снаряда достаточно для полного уничтожения атакующей надводной цели.

"Демонстрация модуля "Бережок" свидетельствует о том, что командование ВМФ России всерьез обеспокоено защитой последнего рубежа надводных кораблей от атак безэкипажных катеров и БПЛА", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что на выставке "Флот-2024" была представлена обновленная модель большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 второй серии, известного под шифром "Кайман". Корабль отличается конструкцией башни-мачты, где расположены элементы радиоэлектронного вооружения корабля.