В РФ показали БДК проекта 11711 серии "Кайман" с измененной архитектурой надстройки

Во второй серии БДК изменилась конструкция башни-мачты, где расположены элементы радиоэлектронного вооружения корабля. Изменилось и расположение комплекса АК-630М-2 "Дуэт" для борьбы с надводными дронами.

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На Международной выставке "Флот-2024" Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила обновленную модель большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 второй серии, известного под шифром "Кайман". Эта модель отличается измененной архитектурой надстройки, что представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией. Об этом сообщил ресурс European Defence Review.

Основные изменения

Модель БДК проекта 11711 второй серии была впервые представлена на выставке IMDS в июле 2019 года. С тех пор в конструкцию были внесены важные изменения. В частности, изменилась конструкция башни-мачты, где расположены элементы радиоэлектронного вооружения (РЭВ) корабля.

Отмечается, что башня стала выше и позволяет разместить больше элементов РЭВ, что улучшает возможности корабля в области радиотехнической разведки и связи.

Архитектура надстройки также была обновлена. Изменения коснулись размещения спасательных плотов и шлюпок, а также места для установки зенитно-артиллерийского комплекса АК-630М-2 "Дуэт" в носовой части корабля. Высота конструкции увеличена, что позволяет орудию эффективнее бороться как с воздушными целями, так и с безэкипажными надводными аппаратами.

Вооружение и оснащение

Несмотря на изменения в конструкции, основное вооружение БДК проекта 11711 второй серии осталось прежним. Корабль по-прежнему оснащен одной артиллерийской установкой АК-630М-2 "Дуэт" и двумя артиллерийскими установками АК-630М калибра 30 мм, расположенными в кормовой части надстройки.

Кроме того, корабль вооружен крупнокалиберными пулеметами на тумбах, обеспечивающими дополнительную защиту от ближних угроз.

Полное водоизмещение проекта 11711 второй серии составляет 8000 тонн, длина — около 150 метров, ширина по ватерлинии — около 19,5 метров, осадка — около 4,5 метров. Максимальная скорость — 18 узлов. Экипаж — около 120 человек.

Корабль имеет вертолетную площадку, где могут размещаться два транспортно-боевых вертолета Ка-29, которые обеспечивают воздушную поддержку десантных операций и способны выполнять различные боевые задачи.

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