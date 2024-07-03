У РФ показали БДК проекту 11711 серії "Кайман" зі зміненою архітектурою надбудови

У другій серії БДК змінилася конструкція вежі-щогли, де розташовані елементи радіоелектронного озброєння корабля. Змінилося і розташування комплексу АК-630М-2 "Дует" для боротьби з надводними дронами.

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На Міжнародній виставці "Флот-2024" Об'єднана суднобудівельна корпорація (ОСК) представила оновлену модель великого десантного корабля (ВДК) проєкту 11711 другої серії, відомого під шифром "Кайман". Ця модель вирізняється зміненою архітектурою надбудови, що є значним поліпшенням порівняно з попередньою версією. Про це повідомив ресурс European Defence Review.

Основні зміни

Модель ВДК проєкту 11711 другої серії було вперше представлено на виставці IMDS у липні 2019 року. Відтоді в конструкцію було внесено важливі зміни. Зокрема, змінилася конструкція вежі-щогли, де розташовані елементи радіоелектронного озброєння (РЕО) корабля.

Зазначається, що вежа стала вищою і дає змогу розмістити більше елементів РЕО, що покращує можливості корабля в галузі радіотехнічної розвідки та зв'язку.

Архітектура надбудови також була оновлена. Зміни торкнулися розміщення рятувальних плотів і шлюпок, а також місця для встановлення зенітно-артилерійського комплексу АК-630М-2 "Дует" у носовій частині корабля. Висота конструкції збільшена, що дає змогу гарматі ефективніше боротися як з повітряними цілями, так і з безекіпажними надводними апаратами.

Озброєння та оснащення

Попри зміни в конструкції, основне озброєння ВДК проєкту 11711 другої серії залишилося колишнім. Корабель, як і раніше, оснащений однією артилерійською установкою АК-630М-2 "Дует" і двома артилерійськими установками АК-630М калібру 30 мм, розташованими в кормовій частині надбудови.

Крім того, корабель озброєний великокаліберними кулеметами на тумбах, що забезпечують додатковий захист від ближніх загроз.

Повна водотоннажність проєкту 11711 другої серії становить 8000 тонн, довжина — близько 150 метрів, ширина по ватерлінії — близько 19,5 метрів, осадка — близько 4,5 метрів. Максимальна швидкість — 18 вузлів. Екіпаж — близько 120 осіб.

Корабель має вертолітний майданчик, де можуть розміщуватися два транспортно-бойових вертольоти Ка-29, які забезпечують повітряну підтримку десантних операцій і здатні виконувати різні бойові завдання.

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