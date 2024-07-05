Сотні метрів землі: Сотницький Козачок на Харківщині продовжують зачищати від російських ДРГ

За словами спікера ОТУ "Харків" Юрія Повха, сам населений пункт, який розташований на кордоні з РФ, дуже маленький. Українські захисники продовжують працювати над тим, щоб особовий склад противника покинув цю місцевість.

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Минулого тижня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути в село Сотницький Козачок на півночі Харківської області. Тепер бійці ЗСУ зачищають населений пункт від залишків особового складу росіян. Деталями в ефірі телемарафону поділився речник ОТУ "Харків" Юрій Повх.

За його словами, українські підрозділи регулярно знаходять залишки російських диверсантів, які намагалися проникнути на територію невеликого українського населеного пункту.

"Сотницький Козачок — це дуже маленьке село. Буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків диверсантів та їх ліквідації", — заявив Юрій Повх.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі Харківщини, де виявили російських диверсантів Фото: DeepStateMAP

Загалом, продовжує речник ОТУ "Харків", у їхній зоні відповідальності ситуація залишається досить складною. За минулу добу російські окупанти завдали 7 ударів за допомогою авіації, 22 рази запустили дрони-камікадзе, а також здійснили 334 обстріли.

"Інтенсифікація боїв відбулася практично в усій зоні відповідальності ОТУ "Харків", де тривають бої. Говорити про те, що росіяни надмірно ввели додаткові підрозділи, буде неправильно. Але вони роблять це постійно, оскільки Сили оборони України вибивають передові підрозділи армії РФ, і вони змушені проводити ротацію", — підсумував Юрій Повх.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, як ЗС РФ зайшли в Сотницький Козачок на Харківщині. Відомо, це не була російська піхота з технікою, а ДРГ із кількох людей.