Сотни метров земли: Сотницкий Казачок на Харьковщине продолжают зачищать от российских ДРГ

По словам спикера ОТГ "Харьков" Юрия Повха, сам населенный пункт, который расположен на границе с РФ, очень маленький. Украинские защитники продолжают работать над тем, чтобы личный состав противника покинул эту местность.

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На прошлой неделе российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в село Сотницкий Казачок на севере Харьковской области. Теперь бойцы ВСУ зачищают населенный пункт от остатков личного состава россиян. Деталями в эфире телемарафона поделился спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх.

По его словам, украинские подразделения регулярно находят остатки российских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию небольшого украинского населенного пункта.

"Сотницкий Казачок — это очень маленькое село. Буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков диверсантов и их ликвидации", — заявил Юрий Повх.

В ВСУ рассказали о ситуации на севере Харьковщине, где обнаружили российских диверсантов Фото: DeepStateMAP

В целом, продолжает спикер ОТГ "Харьков", в их зоне ответственности ситуация остается достаточно сложной. За прошлые сутки российские оккупанты нанесли 7 ударов при помощи авиации, 22 раза запустили дроны-камикадзе, а также осуществили 334 обстрела.

"Интенсификация боев произошла практически во всей зоне ответственности ОТГ "Харьков", где идут бои. Говорить о том, что россияне чрезмерно ввели дополнительные подразделения, будет неправильно. Но они делают это постоянно, поскольку Силы обороны Украины выбивают передовые подразделения армии РФ, и они вынуждены проводить ротацию", — подытожил Юрий Повх.

Напомним, 4 июля сообщалось, что в ВСУ рассказали, как ВС РФ зашли в Сотницкий Казачок на Харьковщине. Известно, это не была российская пехота с техникой, а ДРГ из нескольких человек.