ВС РФ рвутся в Сотницкий Казачок на Харьковщине: какая новая тактика россиян (видео)

На новом участке фронта к северу от Харькова враг бьет по украинским позициям из минометов и танков, ведет стрелковые бои, пояснил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Атаки на севере усилились два дня назад.

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Населенный пункт Сотницкий Казачок к северу от Харькова третьи сутки подряд страдает от попыток прорыва подразделений ВС РФ. Сначала вперед пошли российские диверсионно-разведывательные группы. На сегодня село находится под обстрелами врага. О деталях ситуации на восточной границе представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире "Киев 24".

Демченко пояснил, что после попыток прорыва 26-27 июня диверсантов успешно отбросили на территорию РФ. После этого, с 27 июня, враг атакует, но пока исключительно с российской территории. В частности, для ударов по украинским позициям применяют минометы и танки. Кроме того, продолжаются стрелковые бои. Бойцы Сил обороны сдерживают россиян, применяя беспилотники и минометы, подчеркнул спикер ГПСУ.

"Относительно направления на Сотницкий Казачок, то вражеские диверсионно-разведывательной группы были отброшены за линию нашей государственной границы. То, что происходило вчера, те действия российские подразделения совершали исключительно со своей территории", — прозвучало в эфире телеканала.

Наступление РФ — где расположено село Сотницкий Казачок Фото: DeepState

По словам пограничника, размер ДРГ, которая попыталась прорваться два дня назад, была не слишком велика, ее действительно успешно остановили. Также он отметил, что населенный пункт расположен на самой линии границы — здесь постоянно есть угроза диверсантов. Ранее больше ДРГ было на границе в Сумской области, однако теперь их стало больше именно на Харьковщине, заявил офицер.

"Никогда нельзя исключить, что враг будет пытаться расширить зону боевых действий на Харьковщине. На данном участке, Сотницкий Казачок, враг отброшен. На других участках ребята в полной боевой готовности", — заверил офицер Сил обороны.

Наступление РФ — Демченко о российских ДРГ см. с 10:24

Отметим, военные эксперты 27 июня сообщили, что подразделения ВС РФ активизировались к северу от Харькова и действительно попытались прорваться возле села, расположенного западнее линии боев под Липцами. OSINT-аналитики отметили, что именно на этом участке была угроза прорыва: россияне заметили ротацию на украинских позициях и решили этим воспользоваться. Тогда же сделал заявление Демченко: он признал, что враг сначала начал обстрел, а потом зашли диверсанты. Начался стрелковый бой и врага отбросили, заявил представитель пограничников.

Напоминаем, военный эксперт проанализировал ситуацию под Покровском и Торецком и объяснил, в каком направлении наиболее вероятно дальнейшее наступление ВС РФ. Между тем представитель ОСУВ "Хортица" заявил, что Силы обороны выбили россиян с восточных окраин Часового Яра в Донецкой области. После этого появилось заявление экспертов DeepState, которые не согласились с сообщением представителя командования.