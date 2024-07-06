Мільйони доларів від Кремля: "Схеми" знайшли українських власників санаторію в Криму (документ)

За словами журналістів, родина Ростислава Щокіна, президента МАУП, заперечує свою причетність до російської компанії в Криму. Хоча документи в російських реєстрах свідчать про протилежне.

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У Криму зареєстровано компанію з такою самою назвою, як і український "Санаторій "Корал". Цією компанією-клоном володіють: колишня дружина ексрегіонал Ельбруса Тедеєва, дружина президента Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Ростислава Щокіна, а також білоруський борець Віктор Крейдич, відомий проросійськими поглядами. Про це повідомляють у спільному розслідуванні "Схем" і видання "Бюро".

З 2015 року ТОВ "Санаторій "Корал" отримав від московської влади понад 2 млн доларів, що, за словами журналістів, які посилаються на коментар юристів, можна прирівняти до колабораційної діяльності.

Боротьба і кумівство

Пансіонат "Корал" 2005 року придбала фірма "БНА" з Рівного, а через п'ять років його співвласниками стали дружини двох друзів. Фаїна Тедеєва — дружина народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва і Наталія Щокіна — дружина президента МАУП Ростислава Щокіна.

Тедеєв і Щокін

Тедеєва і Щокіна об'єднує спорт. Перший — олімпійський чемпіон з вільної боротьби, другий — майстер спорту і президент Асоціації спортивної боротьби Києва. За словами Фаїни Тедеєвої, вона розлучилася з колишнім нардепом, але підтвердила його давні товариські стосунки з Ростиславом Щокіним.

Тедеєв, Щокін і Жан Беленюк

Серед співзасновників "БНА" значиться також білорус Віктор Крейдич — спортивний функціонер, заступник голови Білоруської федерації боротьби.

Ростислав Щокін сказав у коментарі журналістам, що Крейдич — людина, яка "колись була знайома". Білоруський борець залишався бізнес-партнером Наталії Щекіної в Україні майже до кінця 2022 року.

За даними аналітичної платформи YouControl, Щокіна залишалася співвласницею ТОВ "Санаторій "Корал" (таку назву дістала фірма "БНА", яка володіє санаторієм, після ребрендингу 2013 року) до листопада 2022-го.

"Львівські бандерівці"

Прагнення українських партнерів дистанціюватися від Віктора Крейдича після початку повномасштабного вторгнення РФ легко пояснити. Він підтримує військову агресію.

З 2018 по 2020 рік Крейдич був членом міжнародного громадського оргкомітету з проведення заходів до 75-річчя "Великої перемоги".

Віктор Крейдич (ліворуч)

У лютому 2022-го Крейдич став головою правління "Товариства дружби "Росія — Білорусь".

За тиждень до початку повномасштабної війни Крейдич заявив таке: "Багато людей по-справжньому люблять народи Білорусі та Росії. Звичайно, туди, ближче до заходу, львівські бандерівці — це не наші люди. А Київ, Одеса, Харків — це наші друзі та брати. Ми маємо це зміцнювати, розвивати. Сподіваємося, за якоїсь нашої незначної допомоги ми можемо створити спільний союз. І там буде Україна".

Щодо Крейдича українські спецслужби проводять контррозвідувальну роботу.

Кримський клон

Зміни в роботі ТОВ "Санаторій Корал" відбулися 2014 року, коли РФ окупувала Крим.

У листопаді в реєстрі юридичних осіб РФ з'явився клон української компанії — російське ТОВ Санаторій "Корал" з тими ж засновниками. Його частки розподілилися так: 60% у Наталії Щекіної, 20% — у Фаїни Тедеєвої та 20% — у Віктора Крейдича. Очолив компанію Юрій Пивоваров.

Через рік російський "Корал" став активно співпрацювати з російською владою, з 2015 по 2022 рік було укладено 25 контрактів. Згідно з підрахунками журналістів, за цей час компанія отримала від влади РФ 2,2 млрд доларів.

Дані про санаторій "Корал"

Дані про санаторій "Корал"

Співробітниця науково-дослідної лабораторії Львівського державного університету внутрішніх справ Інна Вишневська вважає, що в таких діях присутній "склад кримінального правопорушення" ("Колабораційна діяльність"). За її словами, йдеться про ведення господарської діяльності, яка полягає в наданні туристичних послуг. Юристка з "Регіонального центру прав людини" Катерина Рашевська зазначає, що господарська діяльність на окупованих українських територіях може підпадати під санкції.

Звернення до російського суду

"Ми не знаємо нічого про те, що відбувається на окупованих територіях", — сказав Ростислав Щокін, чоловік співзасновниці російського "Коралу" Наталії Щокіної.

За інформацією, отриманою журналістами від джерела на адмінкордоні між материковою Україною і Кримом, Наталія Щокіна щонайменше двічі відвідувала окупований півострів після 2014 року.

За словами адвоката Щокіної, та їздила до Криму на відпочинок, а поїздки не були пов'язані з "Коралом", до 2022 року Щокіна взагалі не знала, що в української компанії є російський клон".

Рішення Арбітражного суду

Але журналісти знайшли рішення Арбітражного суду республіки Крим у Сімферополі, який розглядав звернення Наталії Щекіної. Уже після початку повномасштабного російського вторгнення вона просила визнати збори учасників ТОВ "Санаторій "Корал" недійсними та ліквідувати підприємство.

Журналісти "Схем" отримали протокол зборів від листопада 2014 року, на якому ухвалювали рішення про реєстрацію російського ТОВ "Санаторій "Корал" у Криму у "зв'язку з приведенням у відповідність до законодавства Російської Федерації". На ньому є підпис і Наталії Щекіної, і Фаїни Тедеєвої. Віктор Крейдич, як зазначено, був відсутній.

Протокол загальних зборів

Протокол загальних зборів

У розпорядженні журналістів є ще один протокол загальних зборів учасників ТОВ "Санаторій "Корал" із підписами Щокіної та Тедеєвої — про зміни в статуті.

Юрист Щокіної наполягає, що протоколи "сфальсифіковані". І підписи теж. Водночас клієнтка не зверталася в українські правоохоронні органи з цього приводу.

А ось інша підписантка — Фаїна Тедеєва — вже не настільки категорична. Вона допускає, що могла підписувати протоколи: "Можливо, і є там мої підписи, я була тоді ще в шлюбі. Якісь документи підписувала, але абсолютно не заглиблювалася".

49-річний Ельбрус Тедеєв, судячи з публікацій у ЗМІ, живе в Україні та намагається підтримувати спортивну репутацію. Час від часу він бере участь у публічних заходах, вручає дипломи бакалаврів випускникам Національного університету фізвиховання і спорту України.

Журналісти поспілкувалися також із Юрієм Пивоваровим, який значиться директором і в українському ТОВ "Санаторій "Корал", і в російському ТОВ "Санаторій "Корал". Саме його уповноважили на зборах у листопаді 2014 року надати пакет документів у російську податкову. Він заявив, що Щокіна і Тедеєва знали, що 2014 року компанія перереєстровується відповідно до російського законодавства. "Вони й володіють (російським підприємством — Ред.). Як ми без них це робили б? Що це за нісенітниця?", — обурився Пивоваров. Адвокат Щокіної, зі свого боку, назвала ці слова брехнею.

Журналісти "Схем" знайшли підписи Тедеєвої та Щокіної на документах України.

Крейдич

У листопаді 2022 року російська податкова вирішила призупинити діяльність ТОВ "Санаторій "Корал", а в березні 2023-го — виключити компанію з реєстру. Але в березні 2024 року до керівника російської міжрайонної податкової в Криму звернувся Віктор Крейдич. Він попросив зупинити рішення про припинення діяльності — і податкова погодилася.

Станом на момент публікації цього матеріалу, у російському реєстрі юридичних осіб — усе без змін: власниками "Корала" значаться українки Наталя Щокіна, Фаїна Тедеєва і білорус Віктор Крейдич.

Сім'я Ростислава Щокіна, який очолює найбільший економіко-гуманітарний заклад вищої освіти України МАУП, заперечує свою причетність до російської компанії в Криму. Хоча документи в російських реєстрах свідчать про протилежне.

При цьому бізнес-партнер Наталії Щокіної, колишня дружина ексрегіонала Ельбруса Тедеєва Фаїна, допускає, що могла підписувати якісь документи на прохання свого чоловіка. Зокрема й щодо реєстрації бізнесу за російськими законами на окупованому півострові.

ТОВ "Санаторій "Корал", засновниками якого відповідно до російського реєстру значаться і Щокіна, і Тедеєва, отримало мільйони доларів від влади РФ, що, за оцінками юристів, може свідчити про колабораційну діяльність, вважають журналісти.

Нагадаємо, що 3 липня колаборанта з Вінницької області засуджено до 15 років ув'язнення за підготовку ракетних ударів по "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що в Одесі затримали групу коригувальниць, які, за інформацією силовиків, працювали в місцевому кафе й отримали за дані про місця дислокації ЗСУ, військкоматів і ППО 500 доларів.