Миллионы долларов от Кремля: "Схемы" нашли украинских владельцев санатория в Крыму (документ)

По словам журналистов, семья Ростислава Щекина, президента МАУП, отрицает свою причастность к российской компании в Крыму. Хотя документы в российских реестрах свидетельствуют об обратном.

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В Крыму зарегистрирована компания с таким же названием, как и украинский "Санаторий "Коралл". Этой компанией-клоном владеют: бывшая супруга экс-регионала Эльбруса Тедеева, супруга президента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Ростислава Щекина, а также белорусский борец Виктор Крейдич, известный пророссийскими взглядами. Об этом сообщается в совместном расследовании "Схем" и издания "Бюро".

С 2015 года ООО "Санаторий "Коралл" получил от московских властей свыше 2 млн долларов, что, по словам журналистов, которые ссылаются на комментарий юристов, можно приравнять к коллаборационной деятельности.

Борьба и кумовство

Пансионат "Коралл" в 2005 году приобрела фирма "БНА" из Ровно, а через пять лет его совладельцами стали жены двух друзей. Фаина Тедеева — супруга народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева и Наталья Щекина — супруга президента МАУП Ростислава Щекина.

Тедеев и Щекин

Тедеева и Щекина объединяет спорт. Первый — олимпийский чемпион по вольной борьбе, второй — мастер спорта и президент Ассоциации спортивной борьбы Киева. По словам Фаины Тедеевой, она развелась с бывшим нардепом, но подтвердила его давние товарищеские отношения с Ростиславом Щекиным.

Тедеев, Щекин и Жан Беленюк

Среди соучредителей "БНА" числится также белорус Виктор Крейдич — спортивный функционер, заместитель председателя Белорусской федерации борьбы.

Ростислав Щекин сказал в комментарии журналистам, что Крейдич — человек, который "когда-то был знаком". Белорусский борец оставался бизнес-партнером Наталии Щекиной в Украине почти до конца 2022 года .

По данным аналитической платформы YouControl, Щекина оставалась совладелицей ООО "Санаторий "Коралл" (такое название получила владеющая санаторием фирма "БНА" после ребрендинга в 2013-м году) до ноября 2022-го.

"Львовские бандеровцы"

Стремление украинских партнеров дистанцироваться от Виктора Крейдича после начала полномасштабного вторжения РФ легко объяснимо. Он поддерживает военную агрессию.

С 2018 по 2020 год Крейдич был членом международного общественного оргкомитета по проведению мероприятий к 75-летию "Великой победы".

Виктор Крейдич (слева)

В феврале 2022-го Крейдич стал председателем правления "Общества дружбы "Россия – Беларусь".

За неделю до начала полномасштабной войны Крейдич заявил следующее: "Многие люди по-настоящему любят народы Беларуси и России. Конечно, туда, ближе к западу, львовские бандеровцы — это не наши люди. А Киев, Одесса, Харьков — это наши друзья и братья. Мы должны это укреплять, развивать. Надеемся, при какой-то нашей незначительной помощи мы можем создать общий союз. И там будет Украина".

В отношении Крейдича украинские спецслужбы проводят контрразведывательную работу.

Крымский клон

Изменения в работе ООО "Санаторий Корал" произошли в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым.

В ноябре в реестре юридических лиц РФ появился клон украинской компании — российское ООО Санаторий "Коралл" с теми же учредителями. Его доли распределились так: 60% у Натальи Щекиной, 20% — у Фаины Тедеевой и 20% — у Виктора Крейдыча. Возглавил компанию Юрий Пивоваров.

Спустя год российский "Коралл" стал активно сотрудничать с российскими властями, с 2015 по 2022 год были заключены 25 контрактов. Согласно подсчетам журналистов, за это время компания получила от властей РФ 2,2 млрд долларов.

Данные о санатории "Коралл"

Данные о санатории "Коралл"

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Львовского государственного университета внутренних дел Инна Вишневская считает, что в таких действиях присутствует "состав уголовного правонарушения" ("Коллаборационная деятельность"). По ее словам, речь о ведении хозяйственной деятельности, заключающейся в предоставлении туристических услуг. Юрист из "Регионального центра прав человека" Екатерина Рашевская отмечает, что хозяйственная деятельность на оккупированных украинских территориях может подпадать под санкции.

Обращение в российский суд

"Мы не знаем ничего о том, что происходит на оккупированных территориях", — сказал Ростислав Щекин, муж соучредительницы российского "Коралла" Наталии Щекиной.

По информации, полученной журналистами от источника на админгранице между материковой Украиной и Крымом, Наталья Щекина по меньшей мере дважды посещала оккупированный полуостров после 2014 года.

По словам адвоката Щекиной, та ездила в Крым на отдых, а поездки не были связаны с "Кораллом", до 2022 года Щекина вообще не знала, что у украинской компании есть русский клон".

Решение Арбитражного суда

Но журналисты нашли решение Арбитражного суда республики Крым в Симферополе, который рассматривал обращение Наталии Щекиной. Уже после начала полномасштабного российского вторжения она просила признать собрание участников ООО "Санаторий "Коралл" недействительным и ликвидировать предприятие.

Журналисты "Схем" получили протокол собрания от ноября 2014 года, на котором принималось решение о регистрации российского ООО "Санаторий "Коралл" в Крыму в "связи с приведением в соответствие с законодательством Российской Федерации". На нем есть подпись и Натальи Щекиной, и Фаины Тедеевой. Виктор Крейдич, как отмечено, отсутствовал.

Протокол общего собрания

Протокол общего собрания

В распоряжении журналистов есть еще один протокол общего собрания участников ООО "Санаторий "Коралл" с подписями Щекиной и Тедеевой — об изменениях в уставе.

Юрист Щекиной настаивает, что протоколы "сфальсифицированы". И подписи тоже. В то же время, клиентка не обращалась в украинские правоохранительные органы по этому поводу.

А вот другая подписантка — Фаина Тедеева — уже не столь категорична. Она допускает, что могла подписывать протоколы: "Может быть, и есть там мои подписи, я была тогда еще в браке. Какие-то документы подписывала, но совершенно не вникала".

49-летний Эльбрус Тедеев, судя по публикациям в СМИ, живет в Украине и пытается поддерживать спортивную репутацию. Время от времени он принимает участие в публичных мероприятиях, вручает дипломы бакалавров выпускникам Национального университета физвоспитания и спорта Украины.

Журналисты пообщались также с Юрием Пивоваровым, числящимся директором и в украинском ООО "Санаторий "Коралл" и в российском ООО "Санаторий "Коралл". Именно его уполномочили на собрании в ноябре 2014 года предоставить пакет документов в российскую налоговую. Он заявил, что Щекина и Тедеева знали, что в 2014 году компания перерегистрируется в соответствии с российским законодательством. "Они и владеют (российским предприятием – Ред.). Как мы без них это делали бы? Что это за чушь?", – возмутился Пивоваров. Адвокат Щекиной, в свою очередь, назвала эти слова ложью.

Журналисты "Схем" нашли подписи Тедеевой и Щекиной на документах Украины.

Крейдич

В ноябре 2022 года российская налоговая решила приостановить деятельность ООО "Санаторий "Коралл", а в марте 2023-го — исключить компанию из реестра. Но в марте 2024 к руководителю российской межрайонной налоговой в Крыму обратился Виктор Крейдич. Он попросил остановить решение о прекращении деятельности — и налоговая согласилась.

По состоянию на момент публикации этого материала, в российском реестре юридических лиц — все без изменений: владельцами "Корала" числятся украинки Наталья Щекина, Фаина Тедеева и белорус Виктор Крейдич.

Семья Ростислава Щекина, возглавляющего крупнейшее экономико-гуманитарное учреждение высшего образования Украины МАУП, отрицает свою причастность к российской компании в Крыму. Хотя документы в российских реестрах свидетельствуют об обратном.

При этом бизнес-партнер Натальи Щекиной, бывшая супруга экс-регионала Эльбруса Тедеева Фаина, допускает, что могла подписывать какие-то документы по просьбе своего мужа. В том числе и по регистрации бизнеса по российским законам на оккупированном полуострове.

ООО "Санаторий "Коралл", учредителями которого в соответствии с российским реестром числятся и Щекина, и Тедеева, получило миллионы долларов от властей РФ, что, по оценкам юристов, может говорить о коллаборационной деятельности, считают журналисты.

Напомним, что 3 июля коллаборационист из Винницкой области приговорен к 15 годам заключения за подготовку ракетных ударов по "Укрзализныце".

Также сообщалось, что в Одессе задержали группа корректировщиц, которые, по информации силовиков, работали в местном кафе и получили за данные о местах дислокации ВСУ, военкоматов и ПВО 500 долларов.