Перейменували: Кремль наказав пропагандистам "СВО" називати "українським конфліктом", — ЗМІ

Також у методичці Кремля зазначено, що Україна начебто повністю себе дискредитувала і може порушити будь-які мирні домовленості, щоб "скористатися припиненням вогню в мілітаристських цілях".

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Російська влада дала настанову російським пропагандистським медіаресурсам і журналістам замість терміна "спеціальна військова операція" використовувати визначення "український конфлікт". Про це повідомило російське видання "Медуза".

У розпорядженні "Медузи" опинилася методичка, яку підготувала адміністрація президента РФ для провладних і державних видань.

"Саму війну укладачі документа називають "українським конфліктом". Співробітникам провладних медіа вони рекомендують підкреслювати, що "Росія не відмовляється від діалогу", але "Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів", — йдеться в матеріалі.

Також пропагандистам порадили стверджувати, що мирна ініціатива Росії (яку озвучив Путін, — ред.) може "в найкоротші терміни завершити конфлікт на Україні".

"Запропонований Росією план за готовності Києва і Заходу дасть змогу негайно припинити бойові дії і почати переговори. Київ повністю дискредитував себе і може легко зрадити будь-які домовленості. Україна може скористатися припиненням вогню в мілітаристських цілях, і цього не можна допустити", — зазначено в документі, поширеному Кремлем.

Крім того, в цій же "методичці" зазначено, що Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) і БРІКС (міжнародна організація, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка) Кремль рекомендує називати "найвпливовішими організаціями, що затьмарили західні структури", а саму Росію — "найважливішим архітектором багатополярного світоустрою на просторі Євразії".

Крім того, пропагандисти повинні наголошувати на тому, що президент РФ Володимир Путін "зробив особистий і вирішальний внесок" у формування багатополярного світоустрою.

"Західноцентричні та проамериканські моделі міжнародних відносин остаточно відійшли в минуле. США не впоралися з роллю гегемона, і тепер провідне значення у світі мають держави світової більшості, що інтенсивно розвиваються, до яких належить і Росія", — зазначено в тексті "методички".

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 липня аналітики дійшли висновку, що Путін відкрито вимагає повної капітуляції України для припинення вогню.

4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України, але, на його думку, він "занадто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.