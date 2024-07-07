Ракети Brimstone та катери: міністр оборони Британії в Одесі анонсував пакет військової допомоги

Джон Хілі завітав до Одеси менш ніж через 48 годин після свого призначення пообіцяв посилити підтримку України.

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Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі прибув до Одеси, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим. Одразу після зустрічі Хілі оголосив, що його країна надасть Україні новий пакет допомоги, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Міністр оборони також пообіцяв прискорити надання військової підтримки Україні протягом наступних 100 днів.

Під час візиту, який збігся з українськими святкуваннями щорічного дня військово-морського флоту, міністр оборони підтвердив, що новий уряд у Вестмінстері посилить непохитну підтримку України.

Зустріч у Одесі Фото: Офис президента

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги. Цей уряд непохитний у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і стоятиме пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно", — зазначив Джон Хілі, підкресливши, що його країна підтримує український народ і рішуче протистоятиме російській агресії та "переслідуватиме Путіна за його військові злочини".

Джон Хілі та Володимир Зеленський Фото: Офис президента

Після вступу на посаду міністр оборони негайно попросив надати Україні додаткову підтримку, яка була готова і відповідала б її потребам на полі бою проти Росії.

Цей новий пакет допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат АС-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій;

підтримка раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

У квітні цього року Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні, включаючи 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, включаючи додаткові високоточні керовані ракети великої дальності Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 човнів, у тому числі – рейдові.

А адмірал сер Тоні Радакін, начальник штабу оборони, нагадав, що нещодавно РФ перейшла рубіж у 500 тисяч убитими або пораненими і це є нагадуванням про те, "наскільки погано обернулася ця війна для Росії".

Адмірал сер Тоні Радакін та Володимир Зеленський Фото: Офис президента

"За останній рік за допомогою Великобританії Україна витіснила російський флот з Криму та знову відкрила Чорне море для експорту. Боротьба на суші набагато жорсткіша, але майбутнє України як суверенної держави не викликає сумнівів. Вільна і демократична Україна, сповнена обіцянок і надії, різко контрастує з російською траєкторією спаду та занепаду та все більш авторитарним майбутнім за правління Путіна", зазначив адмірал.

Нагадаємо, Одесу в неділю також відвідали з першим закордонним візитом міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та Рубенс Брекельманс, міністр оборони нового уряду Нідерландів– за лічені дні після складання присяги.

Міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та Рубенс Брекельманс, міністр оборони нового уряду Нідерландів в Україні Фото: Офис президента

Тим часом, Київ отримав ще один зенітний ракетний комплекс Patriot від Німеччини. Про це на своїй повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Ця допомога союзників має значно посилити українську протиповітряну оборону, яка використовується під час регулярних обстрілів з боку Росії.