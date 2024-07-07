Ракеты Brimstone и катера: министр обороны Британии в Одессе анонсировал пакет военной помощи

Джон Хили посетил Одессу менее чем через 48 часов после своего назначения и пообещал усилить поддержку Украины.

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Новый министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл в Одессу, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Сразу после встречи Хили объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет помощи, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Министр обороны также пообещал ускорить предоставление военной поддержки Украине в течение следующих 100 дней.

Во время визита, который совпал с украинскими празднованиями ежегодного дня военно-морского флота, министр обороны подтвердил, что новое правительство в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины.

Встреча в Одессе Фото: Офис президента

"Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи. Это правительство непоколебимо в своем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", — отметил Джон Хили, подчеркнув, что его страна поддерживает украинский народ и решительно противостоять российской агрессии и "преследовать Путина за его военные преступления".

Джон Хили и Владимир Зеленский и Джон Хили и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

После вступления в должность министр обороны немедленно попросил предоставить Украине дополнительную поддержку, которая была готова и отвечала бы ее потребностям на поле боя против России.

Этот новый пакет помощи включает в себя:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий АС-90;

61 бульдозер для помощи в создании оборонительных позиций;

поддержка ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

В апреле этого года Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине, включая 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, включая дополнительные высокоточные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 лодок, в том числе — рейдовые.

А адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, напомнил, что недавно РФ перешла рубеж в 500 тысяч убитыми или ранеными и это является напоминанием о том, "насколько плохо обернулась эта война для России".

Адмирал сэр Тони Радакин и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

"За последний год с помощью Великобритании Украина вытеснила российский флот из Крыма и снова открыла Черное море для экспорта. Борьба на суше гораздо жестче, но будущее Украины как суверенного государства не вызывает сомнений. Свободная и демократическая Украина, полная обещаний и надежды, резко контрастирует с российской траекторией спада и упадка и все более авторитарным будущим при правлении Путина", отметил адмирал.

Напомним, Одессу в воскресенье также посетили с первым зарубежным визитом министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и Рубенс Брекельманс, министр обороны нового правительства Нидерландов — за считанные дни после принятия присяги.

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп и Рубенс Брекельманс, министр обороны нового правительства Нидерландов в Украине Фото: Офис президента

Тем временем, Киев получил еще один зенитный ракетный комплекс Patriot от Германии. Об этом на своей сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер. Эта помощь союзников должна значительно усилить украинскую противовоздушную оборону, которая используется во время регулярных обстрелов со стороны России.