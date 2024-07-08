Маневри Ramstein Legacy: НАТО ухвалило свою першу доктрину щодо боротьби з безпілотниками

Під час заходу з російського боку виникли перешкоди у вигляді GPS-спуфінгу, який вплинув на деякі БПЛА союзників.

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У відповідь на зростаючі загрози союзники по НАТО об'єднуються для створення "стіни безпілотників" уздовж свого східного флангу для цілодобового моніторингу Росії та Білорусі. Після кількох місяців затримок Альянс затвердив свою першу доктрину щодо боротьби з БПЛА, яку було випробувано на навчаннях Ramstein Legacy на березі Чорного моря. Про це 8 липня повідомили в Defense News.

Маневри відбулися в середині червня, під час яких силами НАТО основна увага приділялася розробці інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони альянсу з особливим акцентом на боротьбу із загрозами БПЛА 1-го класу — малі, міні- і мікродрони.

У навчаннях взяли участь підрозділи з Румунії, Німеччини, Португалії, Угорщини, Франції, Туреччини та Польщі за підтримки британських і фінських винищувачів. Також три компанії, включно з американською Echodyne, французькою CS Group і німецькою Rohde & Schwarz, представили свої засоби боротьби з дронами.

Під час навчань було представлено такі моделі, як американський Parrot Disco і два китайські безпілотники DJI. Учасники використовували свої засоби виявлення для виявлення електронних сигнатур дронів. За словами капітан-лейтенанта ВМС Італії Федеріко Фугаццотто, сценарії ставали дедалі складнішими, включно з польотами різної тривалості й атаками одразу кількома системами.

Перешкоди з боку РФ

Зазначалося, що навчання були ускладнені реальними перешкодами. Експерти НАТО підтвердили, що було зафіксовано GPS-спуфінг, який вплинув на деякі безпілотники, хоча джерело перешкод не було названо. Маріо Бен, головний науковий співробітник NCIA, повідомив, що його ручний пристрій, який слугує контролером безпілотника, "перебував у Криму", тоді як сам дрон був у районі навчань.

Навчання також відзначилися високим рівнем перешкод GPS у районі авіабази Михайла Когальнічану, де були розміщені фінські винищувачі F/A-18 і британські Eurofighter. Однак фінських льотчиків це не збентежило.

"У нас у Фінляндії багато повідомлень про подібні перешкоди, тож ми до цього звикли. Але F-18 — це бойова конячка, і вона стійка до таких перешкод. Можна сказати, що ми знаємо свого сусіда і маємо намір ділитися цими знаннями з нашими союзниками", — сказав в інтерв'ю командир фінського підрозділу, натякаючи на Росію.

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Раніше повідомлялося, що українські оператори БПЛА навчилися блокувати ворожі БПЛА великої дальності в повітрі. За інформацією ISW, рішення має послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності.