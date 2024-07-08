Маневры Ramstein Legacy: НАТО приняло свою первую доктрину по борьбе с беспилотниками

Во время мероприятия с российской стороны последовали помехи в виде GPS-спуфинга, который повлиял на некоторые БПЛА союзников.

Related video

В ответ на растущие угрозы союзники по НАТО объединяются для создания "стены беспилотников" вдоль своего восточного фланга для круглосуточного мониторинга России и Беларуси. После нескольких месяцев задержек Альянс утвердил свою первую доктрину по борьбе БПЛА, которая была опробована на учениях Ramstein Legacy на берегу Черного моря. Об этом 8 июля сообщили в Defense News.

Маневры прошли в середине июня, во время которых силами НАТО основное внимание уделялось разработке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны альянса с особым упором на борьбу с угрозами БПЛА 1-го класса — малые, мини- и микродроны.

В учениях приняли участие подразделения из Румынии, Германии, Португалии, Венгрии, Франции, Турции и Польши при поддержке британских и финских истребителей. Также три компании, включая американскую Echodyne, французскую CS Group и немецкую Rohde & Schwarz, представили свои средства борьбы с дронами.

Во время учений были представлены такие модели, как американский Parrot Disco и два китайских беспилотника DJI. Участники использовали свои средства обнаружения для выявления электронных сигнатур дронов. По словам капитан-лейтенанта ВМС Италии Федерико Фугаццотто, сценарии становились все сложнее, включая полеты разной продолжительности и атаки сразу несколькими системами.

Помехи со стороны РФ

Отмечалось, что учения были усложнены реальными помехами. Эксперты НАТО подтвердили, что был зафиксирован GPS-спуфинг, который повлиял на некоторые беспилотники, хотя источник помех не был назван. Марио Бэн, главный научный сотрудник NCIA, сообщил, что его ручное устройство, которое служит контроллером беспилотника, "находилось в Крыму", в то время как сам дрон был в районе учений.

Учения также отметились высоким уровнем помех GPS в районе авиабазы Михаила Когалничану, где были размещены финские истребители F/A-18 и британские Eurofighter. Однако финских летчиков это не смутило.

"У нас в Финляндии много сообщений о подобных помехах, так что мы к этому привыкли. Но F-18 — это боевая лошадка, и она устойчива к таким помехам. Можно сказать, что мы знаем своего соседа и намерены делиться этими знаниями с нашими союзниками", — сказал в интервью командир финского подразделения, намекая на Россию.

Важно

Превращает дрон в "черную дыру": в США установили на MQ-9 Reaper новый модуль РЭБ

Ранее сообщалось, что украинские операторы БПЛА научились блокировать вражеские БПЛА большой дальности в воздухе. По информации ISW, решение должно ослабить давление на средства ПВО малой и средней дальности.