Росіян почали ховати у братських могилах, — ЗМІ

Як повідомили журналісти, в одній з братських могил було поховано щонайменше 20 невпізнаних російських військовослужбовців.

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Загиблих під час війни в Україні російських окупантів, яких не вдалось упізнати, почали ховати в братських могилах. Про це пише The Moscow Time.

"Загиблих під час вторгнення в Україну російських військових, чиї особи не вдалося встановити, почали ховати в братських могилах", — йдеться у повідомленні.

За даними призначеного Москвою "омбудсмена" окупованої частини Луганської області України Ганни Сороки, у "ЛНР" у такий спосіб було поховано тіла щонайменше 20 невпізнаних військовослужбовців.

"Спільна могила розташовується поблизу меморіального комплексу "Незагойна рана Донбасу", — зазначила Сорока.

Журналісти також нагадали, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну — наприкінці 2021 року, у Міністерстві надзвичайних справ РФ розробили національний стандарт, яким визначили вимоги до масових поховань людей і тварин у воєнний час і на випадок надзвичайних ситуацій. Цей документ набув чинності в лютому 2022 року.

Нагадаємо, 6 липня видання "Вести. Новосибірськ" повідомило, що у РФ свині розрили могили загиблих в Україні військових.

8 липня військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що у районі Очеретиного Донецької області Збройні сили України можуть "взяти в котел" російське угрупування.