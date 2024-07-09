Россиян начали хоронить в братских могилах, — СМИ

Как сообщили журналисты, в одной из братских могил было похоронено по меньшей мере 20 неопознанных российских военнослужащих.

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Погибших во время войны в Украине российских оккупантов, которых не удалось опознать, начали хоронить в братских могилах. Об этом пишет The Moscow Time.

"Погибших во время вторжения в Украину российских военных, чьи личности не удалось установить, начали хоронить в братских могилах", — говорится в сообщении.

По данным назначенного Москвой "омбудсмена" оккупированной части Луганской области Украины Анны Сороки, в "ЛНР" таким образом были похоронены тела по меньшей мере 20 неопознанных военнослужащих.

"Совместная могила располагается вблизи мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса", — отметила Сорока.

Журналисты также напомнили, что незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину — в конце 2021 года, в Министерстве чрезвычайных дел РФ разработали национальный стандарт, которым определили требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций. Этот документ вступил в силу в феврале 2022 года.

Напомним, 6 июля издание "Вести. Новосибирск" сообщило, что в РФ свиньи разрыли могилы погибших в Украине военных.

8 июля военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что в районе Очеретино Донецкой области Вооруженные силы Украины могут "взять в котел" российскую группировку.