Ракетний удар по Києву: з-під завалів дістали тіло хлопчика, названо кількість постраждалих (фото)

Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих, серед яких – четверо дітей. Ще 117 людей постраждали. У Києві оголошений день трауру.

Related video

У Києві під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі рятувальники знайшли тіло хлопчика. Про це повідомила пресслужба ДСНС у вівторок, 9 липня.

Загалом внаслідок російського удару по столиці України загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 — постраждали, 7 осіб врятовано.

На трьох локаціях досі триває ліквідація наслідків. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко також підтвердив, що станом на ранок вівторка, 9 липня, в столиці внаслідок вчорашнього ракетного удару є 27 загиблих та 117 постраждалих.

"Серед загиблих четверо дітей", — написав він.

У Києві та Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація випустила по Україні 38 ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити 30 ворожих цілей.

Одна з ракет влучила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. За даними СБУ, на місці удару знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.