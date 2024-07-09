Від крадених мотоблоків до "мангалів": які інновації у техніці вигадали ЗС РФ на фронті (відео)

Заступник комбата Олесь Маляревич розповів, що "сітки" й "мангали" у боях в Харківській області — рідкість. Однак вразливість техніки перед дронами змушує окупантів включати фантазію.

Related video

У штурми на півночі Харківської області російські окупанти вирушають на легкому транспорті, але частину шляху долають пішки. Детальніше про те, чим ворог замінює військову техніку, розповів 8 липня у коментарі "Суспільному" начальник штабу батальйону оперативного призначення 13 бригади НГУ "Фараон".

Нацгвардієць повідомив, що на Харківському напрямі у штурм йшли до десяти російських військовослужбовців, і підтримки техніки вони не мали.

"Застосовують вони тільки легкі багі, квадроцикли, мотоцикли. Навіть було помічене пересування на мотоблоці, який вони тут десь знайшли у місцевих", — розповів "Фараон".

З його слів, загарбники до позицій підходять пішки, намагаючись робити це таємно. Попри такі зусилля спробу наступу до Липців зупинили. Військовий пояснив, що цей населений пункт є стратегічним через висоти, з яких видно околиці Харкова.

Ситуацію з інноваціями у питанні військової техніки на Харківщині також прокоментував заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. Він пояснив, що в районі Глибокого й Липців техніка "дуже вразлива" через велике насичення дронами.

"Але піхота без прикриття техніки, танків — приречена. Тож вони намагаються якийсь баланс знайти", — зазначив військовий.

Він повідомив, що лише за добу Сили оборони спалили кілька одиниць ворожої техніки та підбили танк. Зі слів Маляревича, на півночі Харківської області ЗС РФ застосовують танки Т-72 "Урал", БМП та БРДМ-2.

"Вони всі оснащені РЕБ-системами, антидронами. Тобто вони захищені, дронами по них влучити дуже важко. Тому ми вживаємо деякі заходи й все ж таки це обходимо, не буду казати як. А "сітки" й "мангали" теж зустрічали, але це — дуже рідкісне явище. Здебільшого, коли треба проломити якийсь напрямок, вони пускають вперед. Але таким багато не повоюєш, бо воно немобільне й неманевровне", — пояснив захисник.

Коментар "Фараона" — з 3:26:56, а Олеся Маляревича — з 1:19:11

Нагадаємо, ЗС РФ скинули на власну позицію авіабомбу ФАБ-250, але та не розірвалась. Тоді "очистити" локацію від російських окупантів їй допоміг дрон Сил оборони.

Вночі на 9 липня територією Росії літала зграя дронів. У Міноборони заявили, що ППО збила 38 БПЛА, однак без наслідків в регіонах не обійшлось.