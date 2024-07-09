От краденых мотоблоков до "мангалов": какие инновации в технике придумали ВС РФ на фронте (видео)

Заместитель комбата Олесь Маляревич рассказал, что "сетки" и "мангалы" в боях в Харьковской области — редкость. Однако уязвимость техники перед дронами заставляет оккупантов включать фантазию.

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В штурмы на севере Харьковской области российские оккупанты отправляются на легком транспорте, но часть пути преодолевают пешком. Подробнее о том, чем враг заменяет военную технику, рассказал 8 июля в комментарии "Суспільне" начальник штаба батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ "Фараон".

Нацгвардеец сообщил, что на Харьковском направлении в штурм шли до десяти российских военнослужащих, и поддержки техники они не имели.

"Применяют они только легкие багги, квадроциклы, мотоциклы. Даже было замечено передвижение на мотоблоке, который они здесь где-то нашли у местных", — рассказал "Фараон".

По его словам, захватчики к позициям подходят пешком, пытаясь делать это тайно. Несмотря на такие усилия попытку наступления в Липцы остановили. Военный объяснил, что этот населенный пункт является стратегическим из-за высот, с которых видны окрестности Харькова.

Ситуацию с инновациями в вопросе военной техники в Харьковской области также прокомментировал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич. Он пояснил, что в районе Глубокого и Липцев техника "очень уязвима" из-за большого насыщения дронами.

"Но пехота без прикрытия техники, танков — обречена. Поэтому они пытаются какой-то баланс найти", — отметил военный.

Он сообщил, что только за сутки Силы обороны сожгли несколько единиц вражеской техники и подбили танк. По словам Маляревича, на севере Харьковской области ВС РФ применяют танки Т-72 "Урал", БМП и БРДМ-2.

"Они все оснащены РЭБ-системами, антидронами. То есть они защищены, дронами по ним попасть очень трудно. Поэтому мы принимаем некоторые меры и все же это обходим, не буду говорить как. А "сетки" и "мангалы" тоже встречали, но это — очень редкое явление. В основном, когда надо проломить какое-то направление, они пускают вперед. Но таким много не повоевать, потому что оно немобильное и неманевренное", — пояснил защитник.

Комментарий "Фараона" — с 3:26:56, а Олеся Маляревича — с 1:19:11

Напомним, ВС РФ сбросили на собственную позицию авиабомбу ФАБ-250, но та не разорвалась. Тогда "очистить" локацию от российских оккупантов ей помог дрон Сил обороны.

Ночью на 9 июля по территории России летала стая дронов. В Минобороны заявили, что ПВО сбила 38 БПЛА, однако без последствий в регионах не обошлось.