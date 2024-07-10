РФ тиснутиме, як зараз: скільки ще можуть тривати інтенсивні бої на фронті

Україні потрібно знайти ефективну протидію окупантам, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем, артилерії та зміні тактичних підходів, розповів директор Defense Express Сергій Згурець.

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Російська Федерація може достатню кількість особового складу та боєприпасів, аби проводити інтенсивні бойові дії ще впродовж двох-трьох років. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Російська Федерація має живу силу і боєприпаси, аби проводити інтенсивні бойові дії, як зараз, ще впродовж 2-3 років", — сказав Сергій Згурець.

За його словами, у противника вистачає особового складу, мотивованого за гроші, та боєприпасів. Йдеться про проведення інтенсивних бойових дій, як це відбувається сьогодні, коли лінія фронту становить 940 кілометрів, є десять ділянок, три з яких найбільш активні.

"Думаю, що Росія матиме можливість 2 роки тиснути в такому форматі", — зауважив він.

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Згурець наголосив, що Україні потрібно знайти ефективну протидію росіянам, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем, збільшенні застосування артилерії та зміні тактичних підходів, які зараз українські бійці використовують для контрнаступальних дій, та часом є вразливими для піхоти.

Він наголосив, що потрібно налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження.

Нагадаємо, 10 липня у ЗМІ розповіли, що під час саміту НАТО у Вашингтоні неназваний високопосадовець спрогнозував, що РФ може витримати в режимі воєнної економіки ще 3-4 роки. За його словами, війна в Україні — це не конфлікт, який може незабаром закінчитися.

9 липня у ЗМІ зауважила, що РФ не зможе захопити значні українські території найближчими місяцями. Просування окупантів сповільнюється через укріплені позиції ЗСУ.